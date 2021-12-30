Стало відомо, кому дозволять мати вогнепальну зброю. Депутати підготували законопроєкт

Законодавча ініціатива отримала підтримку Міністерства внутрішніх справ

Парламентарі від фракції «слуг народу» підготували проєкт закону, що регулюватиме цивільний обіг вогнепальної зброї в Україні. Про це йдеться у матеріалі видання «РБК-Україна».

Законопроєкт №5708 наразі пройшов профільний комітет і очікує на розгляд парламентом.

Згідно з документом, звичайні громадяни повністю позбавляються права придбати пістолет. Таку можливість матимуть лише чинні спортсмени зі званням «майстер спорту» у профільних дисциплінах. Варто зазначити, що у попередніх варіантах закону, які були «провалені» па пістолет змогли б купити всі бажаючі, старші від 28 років за умови наявності п’ятирічного досіду поводження із мисливською чи травматичною зброєю.

Новий документ також передбачає, що українці з 18 років отримають право мати мисливські рушниці (довгоствольна гладкоствольна зброя), а з 25 –гвинтівки та карабіни (довгоствольна нарізна та комбінована зброя).

Право на травматичні пістолети матимуть судді, прокурори, адвокати, поліціянти, працівники природоохоронних інспекцій та журналісти. Автомати для цивільних залишатимуться під забороною. Також під забороною залишатиметься і носіння зброї поза тирами та стрільбищами, крім травматичної та нагородної.

Охочих отримати ліцензію зобов'яжуть пройти медкомісію та тренінги, також вони не повинні мати непогашених судимостей. Вперше дозвіл видається на три роки, а потім термін її дії продовжуватиметься кожні п'ять років.

Також варто зазначити, що законодавча ініціатива отримала підтримку Міністерства внутрішніх справ. Там кажуть, що ухвалення такого закону стане лише першим етапом. А після аналізу його результатів у МВС будуть готові розпочати діалог і про легалізацію пістолетів.

Нагадаємо, раніше МВС готове співпрацювати з міжнародними партнерами у питанні легалізації зброї.

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