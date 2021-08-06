  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Як обміняти водійське посвідчення за 30 хвилин (відеоінструкція)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як обміняти водійське посвідчення за 30 хвилин (відеоінструкція)
    Фото з відкритих джерел

    У МВС поділилися лайфхаком, як швидко обміняти «права»

    У МВС розповіли, як можна обміняти водійське посвідчення, витративши на це всього 30 хвилин свого часу.

    Алгоритм дій опублікувала пресслужба МВС України на своєму офіційному Telegram-каналі.

    Так, для того, щоб обміняти свої водійські права, потрібно зробити ряд простих дій:

    • взяти талон електронної черги на сайті або ж в терміналі в самому приміщенні;
    • надати адміністратору паспорт, ІПН, медичну довідку і старе водійське посвідчення;
    • оплатити послугу через відділення банку;
    • зробити фотографію потрібного формату.
    Займе це приблизно 30 хвилин. В окремих випадках може бути трохи більше.

    Якщо ж у вас немає на це часу, ви можете замовити обмін посвідчення онлайн. Про те, як це зробити, можна дізнатися, подивившись відеоінструкцію.

    Нагадаємо, заміну водійського посвідчення відтепер можна замовити не лише у Сервісному центрі МВС або у «Особистому кабінеті водія», але й у додатку «Дія».

    Подати заявку на нове посвідчення онлайн можна за кілька хвилин.

    Читайте також:
    Теги: МВС
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як обміняти водійське посвідчення за 30 хвилин (відеоінструкція)