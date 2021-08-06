Як обміняти водійське посвідчення за 30 хвилин (відеоінструкція)

У МВС поділилися лайфхаком, як швидко обміняти «права»

У МВС розповіли, як можна обміняти водійське посвідчення, витративши на це всього 30 хвилин свого часу.

Алгоритм дій опублікувала пресслужба МВС України на своєму офіційному Telegram-каналі.

Так, для того, щоб обміняти свої водійські права, потрібно зробити ряд простих дій:

взяти талон електронної черги на сайті або ж в терміналі в самому приміщенні;

надати адміністратору паспорт, ІПН, медичну довідку і старе водійське посвідчення;

оплатити послугу через відділення банку;

зробити фотографію потрібного формату.

Займе це приблизно 30 хвилин. В окремих випадках може бути трохи більше.

Якщо ж у вас немає на це часу, ви можете замовити обмін посвідчення онлайн. Про те, як це зробити, можна дізнатися, подивившись відеоінструкцію.

Нагадаємо, заміну водійського посвідчення відтепер можна замовити не лише у Сервісному центрі МВС або у «Особистому кабінеті водія», але й у додатку «Дія».

Подати заявку на нове посвідчення онлайн можна за кілька хвилин.

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