  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    Силовики відкопали кілька схронів зброї на півдні України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тайники були облаштовані у лісосмугах і парках&nbsp; - Силовики відкопали кілька схронів зброї на півдні України
    Тайники були облаштовані у лісосмугах і парках 
    Фото: СБУ

    Російські бойовики готували диверсії у Запорізькій та Одеській областях

    Правоохоронці виявила у Запорізькій і Одеській областях схрони зі зброєю та вибухівкою прокремлівських терористичних організацій «Л/ДНР». Про це повідомили у Службі безпеки України.

    Тайник був прихований у лісосмугі поблизу одного із селищ. Зі схрону правоохоронці вилучили:

    • тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг;
    • 15 реактивних протитанкових гранат;
    • 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН;
    • 20 г гексогену;
    • 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм.

    У другому схроні, який був облаштований у лісосмугі неподалік летовища міжнародного аеропорту «Запоріжжя», виявлено:

    • пластичну вибухову речовину вагою 120 г;
    • 8 підривачів;
    • детонуючий шнур;
    • 2 реактивні протитанкові гранати;
    • 3 гранати Ф-1 і РГД-5;
    • 9 магазинів до автоматичної зброї;
    • майже 2 тис. патронів різного калібру;

    Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено:

    • 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД;
    • майже триста патронів калібру 5,45 мм.

    Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

    Крім того, співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ виявили в Одеській області неподалік Київського шосе схрон зі зброєю та боєприпасами.

    Під час огляду тайника правоохоронці виявили:

    • 2 реактивні протитанкові гранати;
    • 7 гранат РГД і Ф-1;
    • 3 гранати для підствольного гранатомета;
    • понад 400 набоїв різного калібру.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Силовики відкопали кілька схронів зброї на півдні України
    Силовики відкопали кілька схронів зброї на півдні України
    Силовики відкопали кілька схронів зброї на півдні України

    У межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності.

    Заходи із викриття правопорушень проводять співробітники СБУ спільно зі слідчими Національної поліції.

    Теги: Запоріжжя бойовики на Донбасі СБУ зброя схованка зброї Одещина боєприпаси Запорізька область
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Силовики відкопали кілька схронів зброї на півдні України