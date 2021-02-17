Стрільба холостими. Як Рада готується легалізувати зброю

«Збройне» питання розділило монобільшість

Мабуть, найбільш дискусійним питанням, яке Верховна Рада розгляне цього пленарного тижня, стане законопроєкт про легалізацію вогнепальної зброї для цивільних осіб. Серед його авторів – чотири десятки депутатів від «Слуги народу».

Наразі Україна є ледь не останньою на континенті державою, де обіг зброї регулюється не законодавчо, а актами Кабміну та часто ще радянськими нормами. Тож дискусії щодо того, як заповнити цей пробіл, йдуть давно. За цей час ідея легалізації вогнепальної зброї отримала армії і палких прихильників, і супротивників. Але є парадокс: законопроєкт №4335 «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї», внесений депутатами монобільшості та освячений профільним комітетом з питань правоохоронної діяльності, не влаштовує ані тих, ані інших. А заодно він фактично розколов фракцію «слуг народу». В порядку денному на цей тиждень резонансний проєкт стоїть на четвер, 18 лютого, проте дискусії, що тривали на засіданні монобільшості, свідчать про те, що його прийняття затягнеться. Але тут, як і у випадку з багатьма неоднозначними рішеннями на кшталт відкриття ринку землі чи легалізації грального бізнесу головне – зайти в обговорення. Тим більше, що фактично вся контроверсійність законопроєкту закладена в одній його нормі.

Було не на часі, стало на часі

Президент Володимир Зеленський досить чітко висловив свою позицію з приводу «збройного питання» незадовго після свого обрання у вересні 2019 року, коли відповідна петиція на сайті голови держави зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів. Тоді глава держави зауважив, що ініціатива легалізації зброї є передчасною, зокрема, через велику кількість зброї в незаконному обігу внаслідок військових дій на Донбасі.

Чи зараз ситуація змінилась настільки, що питання раптом стало на часі? За інформацією МВС, громадяни України легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 1,3 млн. одиниць, але експерти вважають цю цифру дуже далекою від реальних масштабів. Тож тут історія схожа із такими сферами як продаж землі чи гральний бізнес, які «слуги» вже запустили під соусом – якщо ми не можемо приборкати, давайте його узаконимо.

Законопроект передбачає п’ять категорій цивільної вогнепальної зброї:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травмат, яким за бажання цілком легально можна озброїтись і зараз);

С – короткоствольна вогнепальна зброя;

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

Власнику зброї видадуть посвідчення на неї, яке треба буде подовжувати кожні п’ять років. Ті, у кого дозволи на зброю вже є, обмінюватимуть його на посвідчення по спрощеній процедурі. Право на отримання посвідчення власника зброї матимуть дієздатні громадяни України без медичних протипоказань; судимості, що погашена чи знята у встановленому законом порядку за злочини, передбачені певними розділами Кримінального кодексу (крім реабілітованих); які не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за конкретними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Законопроєктом запроваджується обов’язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї. Для громадян запустять курси поводження зі зброєю. Цивільна зброя реєструватиметься в Єдиному державному реєстрі, який буде підконтрольним МВС. Це відомство буде фактично монопольним «оператором ринку» – воно займатиметься видачею та анулюванням дозволів на зброю, перевіркою умов її зберігання та іншим.

Категорія «А» (автомати та кулемети) для фізичних осіб залишиться недоступною, а от для всіх інших категорій, окрім вищенаведених обмежень, встановлюються ще й вікові. З 18-річного віку можна буде володіти мисливською зброєю категорії «D», з 21-річного – категорії «В», з 25-річного – категорії «Е» і з 28-річного – категорії «С» (окрім револьверів). Прогнозовано найбільш суворі правила встановлені для отримання «короткостволу» – той, хто бажає його отримати у власність, має ще й не менше п’яти років до цього легально володіти іншими видами зброї.

Саме пункт про «короткоствол» і викликає найбільше несприйняття серед депутатів. Передбачаючи таку реакцію, автори законопроєкту, окрім вже зазначених запобіжників, прописали, що цивільну зброю не можна буде виносити за межі квартири чи будинку, окрім як на полювання і заняття зі стрільби. Вільне носіння зброї заборонене до прийняття закону, який регламентуватиме його порядок. Але пістолет, на відміну від рушниці, якраз можна носити при собі непомітно, – так зване приховане носіння зброї, про небезпеку якого попереджають силовики. Хоча саме цей законопроєкт здобув підтримку МВС.

На засіданні фракції «Слуги народу» думки розійшлися (фото: censor.net)

Голосів бракує

До речі, альтернативний законопроєкт № 4335-1, який «завернув» комітет, передбачає, що якщо вже зброю і легалізувати, то нема сенсу обмежувати її користування власною домівкою. Також в альтернативному проєкті встановлений нижчий мінімальний вік для власника «короткостволу» – 25 років, а не 28.

Але навіть у більш жорсткого варіанту легалізації вогнепальної зброї противників виявилось достатньо. Ще одним їхнім аргументом, окрім небезпеки вільного обігу пістолетів, стали високі показники крадіжок зброї – навіть якщо її власник є стовідсотково законослухняним, зброя може перекочувати до рук зловмисників.

На засіданні фракції «Слуги народу» думки розійшлися і в результаті було ухвалене досить нечасте для монобільшості рішення щодо «вільного голосування» за проєкт. Наприклад, вже можна прогнозувати, що утримуються від голосування «слуги» з комітету з безпеки та оборони, незадоволені тим, що на його розгляд законопроєкт не виносився. Хоча він є дотичним до законопроєкту про територіальну оборону.

Щодо позиції інших фракцій, то, скоріш за все, точно не буде голосувати «за» ОПЗЖ, яка виступає проти вільного володіння зброєю, а співрозмовники у «ЄС» та «Батьківщині» зауважують, що досі точаться внутрішні дискусії з цього приводу. «Голос» підтримуватиме лише вищезгаданий альтернативний законопроєкт № 4335-1, автором якого є депутат від цієї фракції Андрій Шараськін.

У «пакеті» з законопроєктом № 4335 має розглядатись дотичний того ж колективу авторів – № 4336, яким вносяться зміни до Кодексу адмінпорушень і Кримінального кодексу. Зокрема, там детально прописуються підстави для позбавлення права володіння зброєю, штрафи за правопорушення у сфері обігу зброї і так далі.

«Основний законопроєкт призначений лише для того, аби МВС зафіксувало на рівні закону всі корупційні схеми, які вони вибудували», – Георгій Учайкін (фото: ukrinform)

На догоду Авакову?

Попередні соцдослідження демонстрували, що українці побоюються легалізації вогнепальної зброї. Мабуть, тому заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко свого часу пропонував винести це питання на референдум, аби провалити його і надовго поставити крапку. Тема зброї фігурувала в шорт-листі для включення в сумнозвісне президентське опитування, але його не винесли навіть на цей ерзац-плебісцит.

Втім голова Всеукраїнської асоціації власників зброї Георгій Учайкін зауважує, що останні дослідження розвіюють міф щодо негативного ставлення громадян до легалізації зброї: «Згідно з соціологію від компанії Info Sapiens, 60% громадян України хочуть ухвалення закону, яким буде передбачене право на самозахист короткоствольною зброєю, 65% засвідчили, що після навчання готові відповідально володіти зброєю, і 86% визнали, що небезпека очікує їх на вулиці, а не вдома».

Учайкін є завзятим прихильником та одним з розробників альтернативного законопроєкту 4335-1, який, за його словами, готувався широким експертним середовищем та враховує інтереси всіх стейкхолдерів. А от законопроєкт від провладної фракції він безапеляційно закликає викинути на смітник.

«Основний законопроєкт призначений лише для того, аби МВС зафіксувало на рівні закону всі корупційні схеми, які вони вибудували, – впевнений експерт. – Вони хочуть залишити за собою монопольне управління реєстром власників зброї, чим зараз зловживають і зловживатимуть далі. В альтернативному ж законопроєкті реєстр знаходиться в розпорядженні Мін’юсту, який сьогодні веде реєстр нерухомого майна, якого набагато більше, ніж всієї зброї».

Але зрозуміло, що в нинішніх реаліях на опозиційні ініціативи якщо і будуть зважати, то не при розгляді настільки чутливої теми. Поки перед запланованим розглядом у четвер найбільш ймовірним видається сценарій провалу законопроєкту монобільшості та його відправки на повторне перше читання. Проте «слуги» розраховують швидко до цього документу повернутися.

«Комітет рекомендував доволі м’який законопроєкт, але і в ньому є пункти, які змушують сумніватись в прийнятті навіть в такій редакції, – каже заступниця голови фракції «Слуги народу» Євгенія Кравчук. – Якщо 226 голосів не набереться, законопроєкт буде направлено на повторне перше і з нього вилучать дражливу статтю про «короткостволи». Звісно, це зовсім не означає, що ідею про законодавче регулювання питання обігу зброї буде поховано. Якщо в четвер голосів не вистачить, ми обов’язково повернемось до нього найближчим часом».

Павло Вуєць, «Главком»