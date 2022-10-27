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Стало відомо, що буде з заарештованими в Україні готелями та санаторіями

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, що буде з заарештованими в Україні готелями та санаторіями
ДБР передало в управління АРМА 80 майнових комплексів, які незаконно продала Федерація профспілок України, включно з санаторієм «Моршинський»
фото з відкритих джерел

АРМА пропонує віддавати частину арештованих будівель на потреби внутрішньо переміщених осіб

Заарештовані готелі та санаторії пропонують переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб. Ініціативу озвучили на нараді у Мінекономіки.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) пропонує передавати майно, яке було заарештовано і передано до агентства, в управління виконавчої гілки влади і підприємствам держсектору або приватним управителями, перетворюючи його на соціальне житло для переселенців.

Зазначається, що зараз у АРМА є близько 80 об’єктів нерухомості, які можна виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Агентство пропонує обирати управителя через конкурс. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб.

Відомо, що доступ до таких конкурсів мають отримати як приватні, так і державні підприємства. Міністерства можуть виходити на такі конкурси через держпідприємства, які є в їхньому підпорядкуванні.

На конкурси з пошуку нових управителів з обов’язковим розміщенням на частині таких об’єктів переселенцям пропонується передати 5 готелів, 24 санаторії та нежитлові приміщення у різних регіонах України.

Нагадаємо, у серпні суд арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва, загальною площею 30 тис м кв. Вартість – майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.

Теги: війна росія окупанти Україна готель

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