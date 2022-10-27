Стало відомо, що буде з заарештованими в Україні готелями та санаторіями
АРМА пропонує віддавати частину арештованих будівель на потреби внутрішньо переміщених осіб
Заарештовані готелі та санаторії пропонують переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб. Ініціативу озвучили на нараді у Мінекономіки.
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) пропонує передавати майно, яке було заарештовано і передано до агентства, в управління виконавчої гілки влади і підприємствам держсектору або приватним управителями, перетворюючи його на соціальне житло для переселенців.
Зазначається, що зараз у АРМА є близько 80 об’єктів нерухомості, які можна виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Агентство пропонує обирати управителя через конкурс. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб.
Відомо, що доступ до таких конкурсів мають отримати як приватні, так і державні підприємства. Міністерства можуть виходити на такі конкурси через держпідприємства, які є в їхньому підпорядкуванні.
На конкурси з пошуку нових управителів з обов’язковим розміщенням на частині таких об’єктів переселенцям пропонується передати 5 готелів, 24 санаторії та нежитлові приміщення у різних регіонах України.
Нагадаємо, у серпні суд арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва, загальною площею 30 тис м кв. Вартість – майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ.
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