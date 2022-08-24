У Львові та Києві заарештовано готелі, що належать росіянам

Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА

Суд арештував приміщення двох готелів у центрі Львова та Києва, загальною площею 30 тис м кв. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Вартість – майже 1 млрд грн. Мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни РФ», – йдеться в повідомленні.

Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн. Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.

За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи, таким чином отримавши контрольний пакет акцій мережі готелів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки України (БЕБ) заарештовало автомобільні заправні станції, склади, земельні ділянки та корпоративні права (загалом це 308 об’єктів нерухомості), які належать одній з найбільших мереж АЗС на території України. Загальна сума корпоративних прав становить понад 50 млн грн. Ймовірно, йдеться про мережу АЗС Amic, що колись належала російському «Лукойлу».