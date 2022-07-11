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    Новини

    Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха

    Активи російського підприємства буде передано в управління АРМА - Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха

    Активи російського підприємства буде передано в управління АРМА

    фото: СБУ

    Російська компанія намагалася приховати від націоналізації продукцію, використовуючи символіку Червоного Хреста

    На Вінниччині правоохоронці арештували активи російської компанії на понад 2 млрд грн. Фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

    Як поінформували у спецслужбі, від початку повномасштабного вторгнення Росії російська компанія намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників. Йдеться про олігарха, який володіє косметичною корпорацією у РФ та є членом політичної партії «Єдиная Росія».

    Компанія намагалася приховати виготовлену продукцію у вантажівках, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест.

    «Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів», – йдеться у повідомленні.

    СБУ заблокувала цю протиправну схему з виведення активів. Наразі за рішенням суду на косметичний бізнес російського олігарха в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та виробленої продукції та сировини, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах підприємства.

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    Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха
    Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха
    Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха
    Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха
    фото: СБУ

    Досудове розслідування за цим фактом триває за кількома статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);
    • ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);
    • ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

    У результаті проведення обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів вилучено термінали мобільного зв’язку, ноутбуки, жорсткі диски, серверне обладнання та документи з доказами протиправної діяльності. Також опломбовано 70 одиниць устаткування для виробництва побутової хімії, складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою до 100 000 тонн.

    Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні накладено арешт на 5,9 млрд грн на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з Росією.

    Оперативники Національної поліції також виявили 111 вагонів, які належать російським та білоруським підприємствам. На них судом був накладений арешт.

    Також повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.

    Теги: росія СБУ війна бізнес арешт червоний хрест Україна Вінниччина АРМА #stoprussia
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    Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха