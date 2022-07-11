Україна арештувала косметичний бізнес російського олігарха

Російська компанія намагалася приховати від націоналізації продукцію, використовуючи символіку Червоного Хреста

На Вінниччині правоохоронці арештували активи російської компанії на понад 2 млрд грн. Фірма спеціалізується на виготовленні побутової хімії. Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Як поінформували у спецслужбі, від початку повномасштабного вторгнення Росії російська компанія намагалася вивести свої активи в інтересах російських власників. Йдеться про олігарха, який володіє косметичною корпорацією у РФ та є членом політичної партії «Єдиная Росія».

Компанія намагалася приховати виготовлену продукцію у вантажівках, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест.

«Топменеджмент підприємства намагався приховати від націоналізації готову продукцію й сировину, вивізши її на територію Одеської області. Для цього керівництво фірми організувало транспортування товару вантажівками, на яких було нанесено символіку гуманітарної організації Червоний Хрест без наявних на те відповідних документів», – йдеться у повідомленні.

СБУ заблокувала цю протиправну схему з виведення активів. Наразі за рішенням суду на косметичний бізнес російського олігарха в Україні накладено арешт. Це стосується, зокрема корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 1,5 млрд грн та виробленої продукції та сировини, вартістю понад 500 млн грн, які знаходились на складах підприємства.

Досудове розслідування за цим фактом триває за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 1 ст. 388 (незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації);

ч. 1 ст. 445 (незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала).

У результаті проведення обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів вилучено термінали мобільного зв’язку, ноутбуки, жорсткі диски, серверне обладнання та документи з доказами протиправної діяльності. Також опломбовано 70 одиниць устаткування для виробництва побутової хімії, складські приміщення із сировиною та готовою продукцією вагою до 100 000 тонн.

Усі виявлені активи підприємства буде передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні накладено арешт на 5,9 млрд грн на корпоративні права ще кількох підприємств, пов’язаних з Росією.

Оперативники Національної поліції також виявили 111 вагонів, які належать російським та білоруським підприємствам. На них судом був накладений арешт.

Також повідомлялося, що в Україні арештували активи дочірніх підприємств Російської Федерації на 2,1 млрд грн. Також накладено арешт на 46 об’єктів нерухомого майна, що є у їхній власності.