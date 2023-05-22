Розлучення та шлюби у 2023 році: Мін’юст показав статистику
Областю-лідером за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина
В Україні за перший квартал поточного року зареєстрували 41 113 шлюбів. Розлучень було майже у дев’ять разів менше. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Областю-лідером за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина – там обітницями обмінялися понад 4 110 пар.
Також рекордну кількість одружень зареєстрували у таких регіонах:
- Києві, де одружилися 4 086 пар;
- Одеській області, в якій створили 3 226 нових сімей;
- Київській – шлюбними обітницями обмінялися 2 475 пар;
- Вінницькій – 2 401 нових сімей;
- Харківській – 2 283.
«При цьому розлучались українці майже в дев'ять разів менше: за цей період розлучень зареєстровано 4 810», – зазначають у Мін'юсті.
Протягом квітня склали 14 548 актових записів про шлюб та 1 700 про його розірвання. Водночас дані з тимчасово окупованих територій врахували не у повному обсязі.
Нагадаємо, уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».
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