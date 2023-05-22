Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Розлучення та шлюби у 2023 році: Мін’юст показав статистику

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розлучення та шлюби у 2023 році: Мін’юст показав статистику
Протягом квітня складено 14 548 актових записів про шлюб та 1 700 про його розірвання
фото ілюстративне

Областю-лідером за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина

В Україні за перший квартал поточного року зареєстрували 41 113 шлюбів. Розлучень було майже у дев’ять разів менше. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Областю-лідером за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина – там обітницями обмінялися понад 4 110 пар.

Також рекордну кількість одружень зареєстрували у таких регіонах: 

  • Києві, де одружилися 4 086 пар;
  • Одеській області, в якій створили 3 226 нових сімей;
  • Київській – шлюбними обітницями обмінялися 2 475 пар;
  • Вінницькій – 2 401 нових сімей;
  • Харківській – 2 283.

«При цьому розлучались українці майже в дев'ять разів менше: за цей період розлучень зареєстровано 4 810», – зазначають у Мін'юсті. 

Протягом квітня склали 14 548 актових записів про шлюб та 1 700 про його розірвання. Водночас дані з тимчасово окупованих територій врахували не у повному обсязі.

Нагадаємо, уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».

Теги: шлюб Міністерство юстиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України
У День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар
15 жовтня, 2022, 08:43
Офіційного підтвердження інформації про заручини поки що немає
Ще один син Бекхемів зібрався одружуватися: що відомо про дівчину
26 квiтня, 12:35
У травні минулого року історія кохання «Нави» зворушила всю Україну
З полону повернулася «Нава». Її коханий загинув на «Азовсталі» через три дні після одруження (відео)
10 квiтня, 18:22

Суспільство

Хвилина мовчання: згадаймо поета Сергія Баламутовського (Скальда)
Хвилина мовчання: згадаймо поета Сергія Баламутовського (Скальда)
Розлучення та шлюби у 2023 році: Мін’юст показав статистику
Розлучення та шлюби у 2023 році: Мін’юст показав статистику
Пів України накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 22 травня
Пів України накриють короткочасні дощі: прогноз погоди на 22 травня
22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
22 травня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
У небі над Україною можна побачити космічний феномен (фото)
У небі над Україною можна побачити космічний феномен (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо Вадима Зеленюка
Хвилина мовчання: згадаймо Вадима Зеленюка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
53K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
29K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
21K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
9173
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті
8275
Захисники, ймовірно, знищили російський літак Су-35 (оновлено)

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту