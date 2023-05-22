Розлучення та шлюби у 2023 році: Мін’юст показав статистику

Протягом квітня складено 14 548 актових записів про шлюб та 1 700 про його розірвання

Областю-лідером за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина

В Україні за перший квартал поточного року зареєстрували 41 113 шлюбів. Розлучень було майже у дев’ять разів менше. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

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Областю-лідером за кількістю зареєстрованих шлюбів стала Дніпропетровщина – там обітницями обмінялися понад 4 110 пар.

Також рекордну кількість одружень зареєстрували у таких регіонах:

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Києві, де одружилися 4 086 пар;

Одеській області, в якій створили 3 226 нових сімей;

Київській – шлюбними обітницями обмінялися 2 475 пар;

Вінницькій – 2 401 нових сімей;

Харківській – 2 283.

«При цьому розлучались українці майже в дев'ять разів менше: за цей період розлучень зареєстровано 4 810», – зазначають у Мін'юсті.

Протягом квітня склали 14 548 актових записів про шлюб та 1 700 про його розірвання. Водночас дані з тимчасово окупованих територій врахували не у повному обсязі.

Нагадаємо, уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію».