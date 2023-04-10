З полону повернулася «Нава». Її коханий загинув на «Азовсталі» через три дні після одруження (відео)

У травні минулого року історія кохання «Нави» зворушила всю Україну

На кадрах прикордонниця вкрита українським прапором, тримає квіти та посміхається

Під час обміну військовополоненими 10 квітня до України повернулась речниця полку «Азов», захисниця Азовсталі та Маріуполя Валерія Карпиленко (Суботіна) «Нава». Її видно на відео зустрічі українських захисників з полону. Також цю інформацію «Суспільному» підтвердила речниця полку «Азов» Маріанна Хомерікі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Як вона себе почуває, наразі сказати не можемо. Ми ще її не бачили. Всі деталі будуть згодом», – зазначила Хомерікі.

На кадрах прикордонниця вкрита українським прапором, тримає квіти та посміхається.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У травні минулого року історія кохання «Нави» зворушила всю Україну. Захисниця втратила коханого.

Захисниця Маріуполя вийшла заміж за свого коханого Андрія («Борода») у підвалі оточеного окупантами заводу «Азовсталь». Закохані встигли побути щасливими лише три дні. Потім чоловіка вбили російські загарбники під час штурму.

Наречені побралися 5 травня – у день створення Окремого загону спеціального призначення «Азов». У присутності побратимів Андрій та Валерія обмінялися імпровізованими обручками із фольги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, член прикордонного загону Андрій із позивним «Борода» загинув на «Азовсталі» у травні минулого року.