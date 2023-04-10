Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З полону повернулася «Нава». Її коханий загинув на «Азовсталі» через три дні після одруження (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
З полону повернулася «Нава». Її коханий загинув на «Азовсталі» через три дні після одруження (відео)
У травні минулого року історія кохання «Нави» зворушила всю Україну
Колаж: «Уніан»

На кадрах прикордонниця вкрита українським прапором, тримає квіти та посміхається

Під час обміну військовополоненими 10 квітня до України повернулась речниця полку «Азов», захисниця Азовсталі та Маріуполя Валерія Карпиленко (Суботіна) «Нава». Її видно на відео зустрічі українських захисників з полону. Також цю інформацію «Суспільному» підтвердила речниця полку «Азов» Маріанна Хомерікі.

«Як вона себе почуває, наразі сказати не можемо. Ми ще її не бачили. Всі деталі будуть згодом», – зазначила Хомерікі.

На кадрах прикордонниця вкрита українським прапором, тримає квіти та посміхається.

У травні минулого року історія кохання «Нави» зворушила всю Україну. Захисниця втратила коханого.

Захисниця Маріуполя вийшла заміж за свого коханого Андрія («Борода») у підвалі оточеного окупантами заводу «Азовсталь». Закохані встигли побути щасливими лише три дні. Потім чоловіка вбили російські загарбники під час штурму.

Наречені побралися 5 травня – у день створення Окремого загону спеціального призначення «Азов». У присутності побратимів Андрій та Валерія обмінялися імпровізованими обручками із фольги.

Нагадаємо, член прикордонного загону Андрій із позивним «Борода» загинув на «Азовсталі» у травні минулого року.

Теги: полон війна Україна росія Азовсталь

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Рамадан Україна передала Росії двох військовополонених мусульман
Україна без жодних умов передала РФ ще кількох важкопоранених, серед них – єдина жінка, яка була в полоні
Сьогодні, 17:26
Серед звільнених героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС
Додому з полону повернулися ще 100 українських захисників: наймолодшому 19 років (фото)
Сьогодні, 16:45
Захисники Маріуполя Андрій і Валерія мали тривалі стосунки до війни, одружилися у підвалах «Азовсталі», але пробули подружжям усього кілька днів
Прикордонник загинув на «Азовсталі» через кілька днів після одруження
11 травня, 2022, 20:56

Події в Україні

Повернення українських захисників з полону: СБУ показала щемливе відео
Повернення українських захисників з полону: СБУ показала щемливе відео
ЗСУ збили ворожий Мі-24 і шість безпілотників. Як пройшов день на фронті
ЗСУ збили ворожий Мі-24 і шість безпілотників. Як пройшов день на фронті
З полону повернулася «Нава». Її коханий загинув на «Азовсталі» через три дні після одруження (відео)
З полону повернулася «Нава». Її коханий загинув на «Азовсталі» через три дні після одруження (відео)
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
Втрата «Мрії». Компанія, яка страхувала лайнер, повідомила сумну новину
Україна без жодних умов передала РФ ще кількох важкопоранених, серед них – єдина жінка, яка була в полоні
Україна без жодних умов передала РФ ще кількох важкопоранених, серед них – єдина жінка, яка була в полоні
За тиждень електроенергія повернулась в майже 41 тисячу осель Донеччини, – ДТЕК
За тиждень електроенергія повернулась в майже 41 тисячу осель Донеччини, – ДТЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
24K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
16K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
12K
Росіяни зруйнували ракетою міст на Чернігівщині
8977
Кремлівська фанера над Парижем. Російські чемпіони, які пролітають повз Олімпіаду (список)
8834
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Урожай-2023. Міністр Сольський назвав головну проблему аграріїв
Сьогодні, 18:49
Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Сьогодні, 14:05
Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Сьогодні, 11:40
Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту