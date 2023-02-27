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Шлюби можна зареєструвати онлайн. У «Дії» з'явилася нова функція

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шлюби можна зареєструвати онлайн. У «Дії» з'явилася нова функція
«Дія» додала можливість зареєструвати заяву про шлюб онлайн
фото: з відкритих джерел

Завдяки інновації додатка українці можуть оформити свої відносини менш ніж за 15 хвилин 

Уряд України значно прискорив процедуру реєстрації шлюбу для українців: тепер замість довготривалого заповнення паперових заяв та походів до ДРАЦСу, українці можуть подати відповідну заявку через «Дію». Про це повідомили у Мінцифрі. 

Зазначається, що після оформлення заяви обраний ДРАЦС також надсилатиме користувачам на електронну пошту деталі щодо церемонії. Загалом процес оформлення має тривати не більше 15 хвилин.

У відомстві додали, що послуга реалізується Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA.

Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці в Telegram розказав, що  тепер оформлення шлюбу займе в українців не довше 10 хвилин.

«На порталі обираєте місце, час формат та зал, де плануєте провести церемонію. ДРАЦС надішле на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Далі вам треба лише не забути з‘явитися у ДРАЦС у день одруження», – пояснив міністр. 

Менше бюрократії – більше кохання, надихнув українців Федоров та поширив лінк-посилання на реєстрацію шлюбу. 

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, чи розсилатимуть повістки через «Дію».

До слова, кілька країн хочуть запозичити українську «Дію». Україна, продаючи технологічний продукт, може заробити немаленькі гроші. 

 

Теги: міністр українці Михайло Федоров шлюб

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