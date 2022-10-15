У День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар

Найбільше шлюбів цього дня було зареєстровано в Дніпропетровській області

У День захисників та захисниць, 14 жовтня, в Україні було зареєстровано понад 1300 шлюбів. Про це Міністерство юстиції повідомило у Facebook.

«Попри війну, тривоги й сльози – сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням. Понад 1300 пар закоханих офіційно поєднали свої долі у День захисників та захисниць України», – ідеться в дописі.

За даними міністерства, найбільше шлюбів цього дня було зареєстровано в Дніпропетровській області – 147, у Києві – 142, на Львівщині – 82, Одещині – 71, Вінниччині та Рівненщині – по 70.

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Нагадаємо, 14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Це державне свято, започатковане 2014 року президентським указом з назвою «День захисника України». 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.

Відомо, що до Дня захисників та захисниць України «Укрпошта» анонсувала благодійний випуск марок «Слава Збройним Силам України!»