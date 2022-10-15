Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар

Дар'я Самборська
glavcom.ua
У День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар
14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України
фото: Міністерство юстиції України

Найбільше шлюбів цього дня було зареєстровано в Дніпропетровській області

У День захисників та захисниць, 14 жовтня, в Україні було зареєстровано понад 1300 шлюбів. Про це Міністерство юстиції повідомило у Facebook.

«Попри війну, тривоги й сльози – сьогодні їхні очі світяться щастям і радістю, а їхні серця об'єднує вогник, що зветься Коханням. Понад 1300 пар закоханих офіційно поєднали свої долі у День захисників та захисниць України», – ідеться в дописі.

За даними міністерства, найбільше шлюбів цього дня було зареєстровано в Дніпропетровській області – 147, у Києві – 142, на Львівщині – 82, Одещині – 71, Вінниччині та Рівненщині – по 70.

7 фото
На весь екран

Нагадаємо, 14 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Це державне свято, започатковане 2014 року президентським указом з назвою «День захисника України». 14 липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України.

Відомо, що до Дня захисників та захисниць України «Укрпошта» анонсувала благодійний випуск марок «Слава Збройним Силам України!»

Читайте також: Як правильно віддячити захисникам: сім порад
Теги: День захисника України шлюб

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 жовтня в Україні відзначають День захисника
Сьогодні потрійне свято: День захисника України, День козацтва та Покрови
14 жовтня, 2020, 06:41
Рада перейменувала свято День захисника України, яке відзначають 14 жовтня, на День захисників і захисниць України
Нардепи перейменували День захисника України: яке тепер буде свято
14 липня, 2021, 16:56
День захисника Украї́ни відзначається 14 жовтня
У «Слузі народу» запропонували перейменувати День захисника України
19 травня, 2020, 16:44

Суспільство

Соратник Зеленського: Після Бучі для європейських «друзів Путіна» дороги назад немає
Соратник Зеленського: Після Бучі для європейських «друзів Путіна» дороги назад немає
У День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар
У День захисників і захисниць одружилися понад 1,3 тисячі пар
Блогер Дурнєв розказав, як живе його рідня у розбомбленому росіянами Маріуполі
Блогер Дурнєв розказав, як живе його рідня у розбомбленому росіянами Маріуполі
15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному воїну УПА Мирославу Симчичу
Зеленський присвоїв звання Героя України легендарному воїну УПА Мирославу Симчичу
Блогер-мільйонник Олексій Дурнєв розказав, як швидко опанував українську мову
Блогер-мільйонник Олексій Дурнєв розказав, як швидко опанував українську мову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
385K
Шойгу заявив про готовність до припинення вогню. Банкова відреагувала
256K
Путін визвірився на Макрона (відео)
223K
Що з руками? Путін на саміті СНД дивно рухався (відео)
146K
Лукашенко закликав країни СНГ воювати за Путіна (відео)
70K
Наступ із Білорусі буде? Лукашенко зробив заяву (відео)
37K
У Києві пролунав вибух

Новини

ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:00
США припинять підтримувати Україну, злякавшись ядерної зброї – як ЗМІ окупантів заспокоюють росіян
Вчора, 14:19
ЗСУ вдарили по 19 базах і трьох пунктах управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11
Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Вчора, 06:25
Ситуація з електропостачанням та резолюція ПАРЄ: П'ять головних новин дня
13 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту