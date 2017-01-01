Столичному ресторану продали мішок картоплі, яку школярі збирали для воїнів АТО

Про призначення картоплі стало відомо з папірця, перемотаного синьою та жовтою стрічками.

Одному із столичних ресторанів продали мішок картоплі, який збирали учні та вчителі однієї зі шкіл Рівненської області. Про це повідомив працівник закладу Андрій Риштун. За його словами, до ресторану потрапила картопля, з якої мали готувати відповідні страви для персоналу закладу. Як пояснив Риштун, усередині мішку знайшлася записка, в якій чітко



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Про призначення картоплі стало відомо з папірця, перемотаного синьою та жовтою стрічками.

Одному із столичних ресторанів продали мішок картоплі, який збирали учні та вчителі однієї зі шкіл Рівненської області. Про це повідомив працівник закладу Андрій Риштун.

За його словами, до ресторану потрапила картопля, з якої мали готувати відповідні страви для персоналу закладу. Як пояснив Риштун, усередині мішку знайшлася записка, в якій чітко вказано, куди мали потрапили ці овочі.

«Сьогодні в ресторан привезли мішок картоплі. В меню такої страви немає, але для персоналу готується. Відкривши і висипавши його, всередині знаходим скручений в трубочку папірець, перемотаний синьою та жовтою стрічками. Папірець поклали в пакетик, так, щоб не пошкодився. Розгортаєм його і та-дааааааам... записка воїнам на сході. Мішок той збирали діти з вчителями у школі на Рівненщині, але хтось вирішив що замість доставити його до місця призначення вигідніше для себе буде продати той мішок», - сказано у дописі на Facebook.

Працівник закладу опублікував знайдену записку.

Риштун пообіцяв, що «історія матиме продовження» і він має намір знайти «підприємця».