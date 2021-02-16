Польська поліція затримала українця за підозрою у вбивстві

За даними поліції, чоловіки до цього спільно вживали алкоголь

Якщо вина чоловіка буде доведена, йому загрожує довічне позбавлення волі

У Варшаві за підозрою у вбивстві 68-річного чоловіка затримали 32-річного громадянина України.

Про це повідомляє fakt.pl.

Тіло чоловіка знайшли тиждень тому в одному з ярів на території так званого Форту V (Влоха). Це одне з укріплень колишнього оборонного кільця Варшавської фортеці.

За інформацією правоохоронців, на місці вбивства знайшли сліди, були допитані свідки і вивчені відеозаписи, які привели їх до затримання громадянина України.

Чоловік не визнав себе винним і надав короткі пояснення. Поліція повідомила, що вбивство не скоєно ні на сексуальному грунті, ні з метою пограбування.

За даними поліції, чоловіки до цього спільно вживали алкоголь.

Прокуратура чекає детальну оцінку експертів, які роблять розтин. Якщо вина чоловіка буде доведена, то йому загрожує довічне позбавлення волі.

Також нагадаємо, що у січні цього року у Польщі 30-річний чоловік задушив свою 34-річну дружину Людмилу - уродженку України. Під час допиту чоловік зізнався у вбивстві і сказав, що втратив контроль під час сварки. Зараз йому загрожує довічне ув'язнення.

Напередодні у Польщі затримали українця, який дев'ять разів змінив прізвище. При цьому українець визнав свою провину і пояснив: він використовував дев'ять різних прізвищ, оскільки його визнали небажаною особою в Польщі. Чоловіка розшукував Інтерпол, а також районний суд у Томашув-Любельському для відбуття 88 днів ув'язнення за податкові злочини.

Нагадаємо, нещодавно польські прикордонники затримали 42 українців, які їхали на роботу за фальшивими документами.