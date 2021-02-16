Посилення покарання за п'яне водіння: МВС чекає зниження смертності у ДТП на 10-15%

Верховна Рада 16 лютого значно збільшила штрафи для водіїв і пішоходів

Прийняття законопроєкту №2695 – це велика перемога і крок вперед, заявили у МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували ухвалення Верховною Радою законопроєкту про посилення відповідальності за порушення Правил дорожнього руху, заявивши, що це може знизити смертність на дорогах.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує пресслужба МВС.

Геращенко зазначив, що вже після підпису президента Володимира Зеленського проєкту закону №2695, смертність на дорогах держави вдасться знизити на 10-15%.

«Прийняття даного законопроєкту – це велика перемога і крок вперед. Парламентарі підтримали проєкт закону дещо в обрізаному вигляді, зокрема, не підтримали норми про заборону водіям виходити з авто без дозволу поліцейського. А також зменшили розмір штрафу за перевищення швидкісного режиму до 1700 грн», – наголосив він.

Водночас, заступник міністра додав, що після вступу закону в дію, поліцейські будуть зобов’язані ставити знаки, які попереджають про режим контролю швидкості.