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    У центрі Києва побилися нацгвардійці (відео)

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    <p>Відео сутички у центрі столиці поширюється в мережі</p> - У центрі Києва побилися нацгвардійці (відео)

    Відео сутички у центрі столиці поширюється в мережі

    Скріншот

    Автори ролика стверджують, що бійці Нацгвардії були п'яні

    Бійці Нацгвардії почубилися між собою у центрі Києва.

    Про це повідомляє PavlovskyNews. Відео надали протестувальники-ФОПи. Коли саме стався інцидент, не уточнюється.

    «Протестувальники-ФОПи на Майдані опублікували відео бійки нацгвардійців, які охороняють протест в центрі столиці», - йдеться в повідомленні.

    Очевидці стверджують, що бійці Нацгвардії були п'яні. На кадрах двоє нацгвардійців штовхнули на землю свого товариша по службі і стали бити його ногами і руками.

    Один боєць їх розбороняв, ще четверо спостерігали за тим, що відбувається. Хлопці заспокоїлися після жіночого крику «Що ви робите?».

    «ФОПи повідомили, що МВС попросило прибрати це відео в обмін на обіцянку зустрічі з керівництвом поліції для узгодження установки пункту обігріву. Як бачимо, ця зустріч не відбулася і замерзлі підприємці таки виклали відео в мережу», - повідомили у виданні.

    Теги: МВС Київ бійка Нацгвардія протест
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