У центрі Києва побилися нацгвардійці (відео)

Автори ролика стверджують, що бійці Нацгвардії були п'яні

Бійці Нацгвардії почубилися між собою у центрі Києва.

Про це повідомляє PavlovskyNews. Відео надали протестувальники-ФОПи. Коли саме стався інцидент, не уточнюється.

«Протестувальники-ФОПи на Майдані опублікували відео бійки нацгвардійців, які охороняють протест в центрі столиці», - йдеться в повідомленні.

Очевидці стверджують, що бійці Нацгвардії були п'яні. На кадрах двоє нацгвардійців штовхнули на землю свого товариша по службі і стали бити його ногами і руками.

Один боєць їх розбороняв, ще четверо спостерігали за тим, що відбувається. Хлопці заспокоїлися після жіночого крику «Що ви робите?».

«ФОПи повідомили, що МВС попросило прибрати це відео в обмін на обіцянку зустрічі з керівництвом поліції для узгодження установки пункту обігріву. Як бачимо, ця зустріч не відбулася і замерзлі підприємці таки виклали відео в мережу», - повідомили у виданні.