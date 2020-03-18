Студентки готові підпрацьовувати нянями під час карантину



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Під час карантину зріс попит на нянь

Оплата праці няні стартує від 80 гривень на годину

Під час карантину до кадрових агенцій почали масово звертатися молоді жінки, охочі попрацювати нянями.

Про це у коментарі «Главкому» розповіла Ольга Бєлокур, власниця однієї зі столичних фірм з підбору домашнього персоналу.

«З початку карантину до нас почали звертатися багато молодих жінок, студенток, охочих підпрацювувати нянями по кілька годин на день. За останні кілька днів ми щоденно отримуємо по 30 таких звернень», – зазначила вона.

Бєлокур також акцентувала, що кандидатки шукають не постійну роботу нянею на повний день, а готові сидіти із чужою дитиною лише кілька годин на день. За словами директорки кадрового агентства, зростання цін на такі послуги поки що не спостерігається. «Ціна стартує від 80 гривень на годину», – уточнила вона і пояснила: йдеться про послугу із догляду не за немовлям і без якихось інших обов’язків на кшталт приготування їжі дитині чи прибирання.

Втім, можна знайти і дешевші варіанти. На сервісі оголошень ОЛХ теж наплив пропозицій від столичних нянь, які готові сидіти із вашою дитиною під час карантину: тут тарифи стартують від 50 грн (але таких дуже мало), в основному няні просять по 75 грн за годину. Звісно, є й дорожчі варіанти – за 100 грн. Втім, охочі так попрацювати, з якими поспілкувався «Главком», готові працювати не повний день, а 4-5 годин.

В інших містах ціни нижчі. До прикладу, у Житомирі, де теж чимала пропозиція нянь «на час карантину», стандартний тариф – 50 грн на годину.

Батьки, які не готові платити за послуги няні, пробують створювати у багатоквартирних будинках «міні-садочки».

Щоб цікаво і з користю зайняти дитину під час вимушеної ізоляції у нагоді стануть списки навчальних онлайн-платформ, якими діляться користувачі соцмереж.:

Математика, українська мова для учнів 1-9 класів https://learning.ua/

Підготовка до ЗНО https://prometheus.org.ua/zno/

Математика, фізика https://uk.khanacademy.org/, https://vchy.com.ua, https://www.matific.com/ua/uk/guests/content/by-matific, https://educationpakhomova.blogspot.com/2020/03/10.html?m=1

Уроки з різних предметів (платний ресурс) http://www.edufuture.biz/ua/

Інформатика https://studio.code.org/courses

Збірка курсів для старшокласників і вчителів https://www.ed-era.com/courses/

Для молодшої школи: https://study-smile.com/, https://childdevelop.com.ua/generator/letters/propisi.html/

Вправи з читання, логіки – для учнів різних класів https://www.eduactiv8.org/screenshots/1/

Безкоштовний курс на період карантину: https://naurok.ua/

Курс з визначення професії в ІТ для підлітків від GoITeens https://course.goiteens.ua/high5…

Ресурс для вивчення основ малювання за допомогою різних інструментів (від 5 до 12 років) http://tuxpaint.org/

Нагадаємо, в Україні тривають протиепідемічні заходи та обмеження, запроваджені 12 березня. Вони діятимуть попередньо до 3 квітня. На карантин закриті дитячі садочки та школи всіх форм власності. За рекомендацією Міністерства охорони здоров’я, працівників компаній – і державних, і приватних, – роботодавці відпускають додому, на дистанційну роботу.