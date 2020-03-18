У Чернівецькій ОДА розповіли про стан дітей, у яких виявили коронавірус



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17 березня у дітей, яким 10 років, рік і десять місяців та шість місяців, діагностували в Чернівцях коронавірус

Діти почувають себе добре. Температури, лихоманки та пневмонії у них нема

У Чернівецькій облдержадміністрації розповіли про стан дітей, інфікованих коронавірусом.

Про це у коментарі hromadske заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

«Діти почувають себе добре. Температури і лихоманки нема. Пневмонії також. Форма захворювання нескладна. Нагадую, що близько 80% всіх випадків коронавірусу проходять у легкій формі», — наголосила вона.

Також Гусак уточнила інформацію щодо родичів жінки, яка померла від патології, перебуваючи на стаціонарному лікуванні з підозрою на Covid-19.

«У родичів померлої не було ознак. Однак, зазвичай після оголошення результатів, в нас з‘являється нова порція контактних осіб, які самі звертаються і зізнаються про можливий контакт. В такому випадку починають працювати епідеміологи і сімейні лікарі», — додала вона.

Гусак також пояснила, що «всі контактні особи, яких ми знаємо з початку госпіталізації з підозрою поділяємо на дві групи — ті які мають ознаки захворювання (їх госпіталізують у інфекційку) та ті які не мають ознак (залишаються на самоізоляції)».

Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, два з них два летальних. 10 із 14 інфікованих перебувають у Чернівцях.

До слова, мати померлої 16 березня у Чернівцях жінки, яка не дочекалась результатів на наявність коронавірусу, стверджує, що донці невчасно надали допомогу.

Як відомо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.