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    У Києві карантин: закривають школи, садочки, кінотеатри

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    У Києві карантин: закривають школи, садочки, кінотеатри

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів

    Із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня. Про це заявив у відеозверненні мер столиці Віталій Кличко.

    Відео він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

    У дописі до відео Кличко зазначив, що хоча в Києві не зареєстровано поки жодного випадку захворювання на коронавірус, влада столиці вирішила не чекати й убезпечити мешканців міста.

    «Із тим, наскільки глобальний сьогодні світ, і з тією динамікою, з якою розповсюджується епідемія коронавірусу, існує потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації в столиці», - сказав Кличко.

    Щоб упередити можливе розповсюдження захворювання, влада столиці затвердила план протиепідемічних заходів. З 12 березня запроваджуються наступні превентивні заходи в Києві:

    • тимчасово обмежується освітній процес та забезпечуємо дистанційне навчання в закладах загальної та вищої освіти. В мистецьких, спортивних школах. У дитячих садочках міста.
    • обмежується проведення масових заходів у столиці. Це стосується і концертів, конференцій, інших заходів. Кінотеатри скасують сеанси. Закритими будуть і розважальні центри та розважальні зони в шопінг молах. У торгових центрах - посилений контроль, там чергуватимуть санітарні лікарі. Попередньо обмеження діятимуть до кінця березня.

    Також він звернувся до керівників установ та підприємств міста за можливості переглянути робочий графік працівників, у яких є малолітні діти. Громадський транспорт, за словами мера, поки працюватиме в звичному режимі. Увесь його рухомий склад двічі на добу обробляють дезінфікуючими засобами.

    «Друзі! Ніякої паніки! Відповідально ставимося до свого здоров’я, дотримуємося правил гігієни. А якщо почуваєтеся зле, - одразу звертайтеся до лікаря. І будьте уважними до людей похилого віку - вони найуразливіші до коронавірусу. Бережіть себе і тих, хто поруч! Разом ми все подолаємо!» - підкреслив Кличко.

    Він нагадав, що вчора ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у  7 визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого  ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

    Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осібУ 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).

    У Німеччині скасовують культурні заходи у великих державних театрах, оперних і концертних залах. Фольсбюне і Deutsches Theater Berlin тимчасово призупинили роботу.

    У міністерки охорони здоров’я Великої Британії та депутатки-консерваторки Надін Дорріс виявили китайський коронавірус.

    Уряд сьогодні може запровадити карантин у навчальних закладах на всій території України.


    Віталій Кличко Київ школа карантин коронавірус
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