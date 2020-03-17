«Свято» карантину. Що робити з дітьми, яких відправили в ізоляцію освіта

Найпростіший спосіб розважити нащадка – звісно, увімкнути мультфільми чи дати в руки планшет Фото: pixabay.com

Практичні поради для батьків

В Україні тривають протиепідемічні заходи та обмеження, запроваджені 12 березня. Вони діятимуть попередньо до 3 квітня. На карантин закриті дитячі садочки та школи всіх форм власності. У такій ситуації перед батьками постала неочікувана проблема: як організувати догляд за дітьми. Влада спробувала увійти в це становище: за рекомендацією Міністерства охорони здоров’я, працівників компаній – і державних, і приватних, - роботодавці відпускають додому, на дистанційну роботу. Але навіть ті батьки, які можуть працювати з дому, опинились у ситуації, коли вони змушені одночасно приділяти увагу і дітям, і роботі. Як вирішити проблему вимушеної ізоляції і які лайхаки вже винайдені дорослими і малими?

З ким лишити дитину?

Чудово, якщо допомогти батькам, що ходять на роботу, можуть бабусі і дідусі, які вже на пенсії. Коли ж такої допомоги нема, варіантів лишається небагато. Найочевидніший – няня.

За останні кілька днів до кадрових агенцій почали масово звертатися молоді жінки, охочі попрацювати нянями. Про це у коментарі «Главкому» розповіла Ольга Бєлокур, власниця однієї зі столичних фірм з підбору домашнього персоналу. «З початку карантину до нас почали звертатися багато молодих жінок, студенток, охочих підпрацювувати нянями по кілька годин на день. За останні кілька днів ми щоденно отримуємо по 30 таких звернень», - зазначила вона.

Бєлокур також акцентувала, що кандидатки шукають не постійну роботу нянею на повний день, а готові сидіти із чужою дитиною лише кілька годин на день. За словами директорки кадрового агентства, зростання цін на такі послуги поки що не спостерігається. «Ціна стартує від 80 гривень на годину», - уточнила вона і пояснила: йдеться про послугу із догляду не за немовлям і без якихось інших обов’язків на кшталт приготування їжі дитині чи прибирання.

Втім, можна знайти і дешевші варіанти. На сервісі оголошень ОЛХ теж наплив пропозицій від столичних нянь, які готові сидіти із вашою дитиною під час карантину: тут тарифи стартують від 50 грн (але таких дуже мало), в основному няні просять по 75 грн за годину. Звісно, є й дорожчі варіанти – за 100 грн. Втім, охочі так попрацювати, з якими поспілкувався «Главком», готові працювати не повний день, а 4-5 годин. До слова, трапляється, що потенційні няні самі не знають, скільки брати за свої послуги. «Ви знаєте, я ніколи раніше із цим не стикалась. Скільки ви готові платити мені за день?», - пролунало таке запитання у слухавці.

Студентки готові підпрацьовувати нянями під час карантину

В інших містах ціни нижчі. До прикладу, у Житомирі, де теж чимала пропозиція нянь «на час карантину», стандартний тариф – 50 грн на годину.

Батьки, які не готові платити за послуги няні, знайшли альтернативу – є приклад створення у багатоквартирних будинках «міні-садочків». «Зараз ще тільки відпрацьовуємо схему. Один день я з чоловіком проведу зі своєю дочкою і її подругою-ровесницею з садка. Вони добре знайомі, я можу зайняти і нагодувати двох дітей, поки інша мама закриє робочі і особисті питання. Наступного тижня поміняємося і побачимо, як піде», - розповіла киянка Валерія Немикіна, мати дівчинки, якій 2,5 роки.

Чим зайняти дитину?

Найпростіший спосіб розважити нащадка – звісно, увімкнути мультфільми чи дати в руки планшет і зайнятися своїми справами. Однак годинами на таких заняттях дитину тримати не можна – це шкідливо для здоров’я та розвитку.

Психолог Катерина Гольцберг рекомендує у ці дні використовувати настільні ігри – у себе на сторінці у Facebook вона публікує добірку найкращих, на її думку. «В активі» батьків залишаються також читання та ігри разом. Чимало батьків знаходять розраду у тривалих прогулянках з дітьми. «На вулиці гуляти точно безпечно, адже китайський корона вірус передається лише при близькому контакті. Якщо ви на вулиці і навколо вас нікого немає, то це точно безпечно», - запевнив «Главком» екс-головний інфекціоніст МОЗ України Сергій Крамарєв. Але оскільки вірус не гине у повітрі, варто тримати відстань 1,5-2 метра, додав інфекціоніст.

Небезпека зараження для жителів мегаполісу криється ще й в тому, що перш, ніж опинитися на вулиці, їм потрібно скористатися ліфтом, пройти сходами, через під’їзд. Там вони можуть зустрітися із сусідами чи просто ненадовго опинитися у приміщення, де перед цим хтось чхав чи кашляв.

Як навчати дитину?

Якщо батькам дошкільнят доводиться постійно видумувати, чим зайняти дітей, аби мати кілька спокійних годин для роботи, то батькам школярів – особливо старшокласників - іще важче, адже діти повинні вдома освоювати шкільну програму.

Проблему навчання в умовах вимушеної домашньої ізоляції і батьки, і вчителі, намагаються вирішити різними способами. Міністерство освіти їх у цьому жодним чином не обмежувало: мовляв, робіть що хочете, на місцях за освітній процес відповідають органи місцевого самоврядування. «Як саме буде організовано навчальний процес під час карантину, коли зроблять канікули, коли будуть відпрацювання - це вирішується засновниками навчальних закладів - органами місцевого самоврядування», - фактично умили руки у прес-службі МОН.

Деякі школи організували проведення відеоуроків для своїх учнів. Зокрема, такі методи навчання обрала школа №84 у Печерському районі столиці - там вчитель англійської мови проводить для школярів відеоурок за допомогою конференції Zoom.

«У середній-старшій ланці ми працюємо у програмі Class Room - з інформатики - завдання надсилаються, а про отримання нової вправи учень отримує сповіщення на електронну пошту», - розповів «Главкому» вчитель інформатикиіз Запоріжжя Олександр Жук, найкращий учитель 2018 року за версією премії Global Teacher Prize Ukraine.

На думку Жука, навчання у класі та дистанційно не є рівноцінними. «Діти розуміють, що їх ніхто не контролює, вони можуть щось десь скопіювати. Багато хто зробить завдання для галочки чи взагалі не зробить. Втім, це не завжди так - є дуже відповідальні діти», - визнав педагог. Він додав, що батьки багатьох старшокласників звертаються по репетиторську допомогу до викладачів.

Разом із тим, на думку Олександра Жука, багатьом учням карантин може піти на користь. «Вони вдома відпочинуть, розслабляться і зможуть вивчати предмети, з яких складатимуть ЗНО, у більш розміреному темпі – все-таки у школі темп навчання високий», - зазначив він.

Дистанційне навчання може бути ефективним, переконана вчителька англійської мови з Мелітополя Наталія Кідалова, найкраща учителька 2019 року за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. «По-перше, потрібно навчити вчитися дистанційно. Наразі не всі учні мають таку навичку. По-друге, треба використовувати необхідно ті інструменти для навчання, які їм вже знайомі. По-третє, вкрай необхідно забезпечити зворотній зв'язок із вчителем, причому не лише після виконання завдання, а під час виконання», - розповіла Кідалова.

«Важливо також передбачувати завдання, які діти будуть виконувати не індивідуально, а й колективно чи у парі», - зазначила вчителька.

Зазначимо: і Жук, і Кідалова підкреслили, що завдяки карантину діти зможуть отримати досвід самостійної освіти та розпорядження власним часом. «Це допоможе в майбутньому: і в процесі навчання, і в житті», - підсумувала Кідалова.

Крім того, користувачі соцмереж діляться списками навчальних платформ онлайн, які також стануть у нагоді під час вимушеної ізоляції:

Математика, українська мова, для учнів 1-9 класів:

Підготовка до ЗНО:

Математика, фізика:

Уроки з різних предметів (платний ресурс):

Інформатика:

Збірка курсів, і для старшокласників, і для вчителів:

Для молодшиї школи:

Вправи з читання, логіки – для учнів різних класів:

Безкоштовний курс на період карантину:

Курс з визначення професії в ІТ для підлітків від GoITeens:

Ресурс для вивчення основ малювання за допомогою різних інструментів (від 5до 12 років):

А поки батьки думають, куди пристроїти своїх дітей на час карантину, вони намагаються не втрачати почуття гумору і постять у соцмережах жарти та фотожаби.

Наталія Сокирчук, «Главком»

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