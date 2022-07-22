Суд у Москві заочно арештував відомого українського журналіста

У Росії Дмитро Гордон внесений до списку терористів та екстремістів

Басманний суд Москви ухвалив заарештувати заочно українського журналіста Дмитра Гордона. Про це повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу суду.

«Судом задоволено клопотання стосовно Дмитра Гордона про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту заочно», – сказали в суді.

На початку тижня стало відомо, що МВС Росії оголосило Гордона у федеральний розшук.

Слідчий комітет Росії порушив стосовно Гордона справи за статтями про публічні заклики до розв'язування агресивної війни; дії, спрямовані на розпалювання ненависті чи ворожнечі за ознаками національності, а також про публічне поширення під виглядом достовірних повідомлень завідомо неправдивої інформації про дії збройних сил російської федерації.

Росфінмоніторинг вніс Гордона до списку терористів та екстремістів.

Як відомо, Дмитро Гордон послідовно критикує російську владу, російських пропагандистів і називає президента РФ Володимира Путіна злочинцем і «Гітлером сучасності». «У моїй країні ніколи не було нацистів – нацисти прийшли в мою країну», – заявив Гордон після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила в розшук журналіста Євгена Кисельова. Його внесено до реєстру фізосіб-іноагентів. Кисельова розшукують у кримінальній справі, але за якою статтею її порушено, не уточнюється.

5 квітня в Росії створили реєстр фізичних осіб – іноземних агентів. Першими до нього потрапили два російські журналісти, які живуть та працюють в Україні – Євгеній Кисельов та Матвій Ганапольський, які «провадять політичну діяльність, отримуючи фінансування від України».