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    Суспільство

    Росія оголосила в розшук журналіста Євгена Кисельова

    Росія оголосила в розшук журналіста Євгена Кисельова
    фото з відкритих джерел

    Його внесено в реєстр фізосіб–іноземних агентів

    Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук журналіста Євгена Кисельова. Його внесено до реєстру фізосіб-іноагентів. Інформація про це з’явилась на сайті відомства, передають російські ЗМІ.

    Кисельова розшукують у кримінальній справі, але за якою статтею її порушено, не уточнюється. 5 квітня в Росії створили реєстр фізичних осіб – іноземних агентів. Першими до нього потрапили два російські журналісти, які живуть та працюють в Україні – Євгеній Кисельов та Матвій Ганапольський. Вони «провадять політичну діяльність, отримуючи фінансування від України».

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    Євгеній Кисельов – журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач. Був автором та ведучим програм на російських каналах НТВ, ТНТ та ТВ-6. З 2008 року Кисельов працює на українському телебаченні, сьогодні є ведучим телеканалу «Україна 24».

    Теги: росія Євген Кисельов
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    Росія оголосила в розшук журналіста Євгена Кисельова