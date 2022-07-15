Росія оголосила в розшук журналіста Євгена Кисельова

Його внесено в реєстр фізосіб–іноземних агентів

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук журналіста Євгена Кисельова. Його внесено до реєстру фізосіб-іноагентів. Інформація про це з’явилась на сайті відомства, передають російські ЗМІ.

Кисельова розшукують у кримінальній справі, але за якою статтею її порушено, не уточнюється. 5 квітня в Росії створили реєстр фізичних осіб – іноземних агентів. Першими до нього потрапили два російські журналісти, які живуть та працюють в Україні – Євгеній Кисельов та Матвій Ганапольський. Вони «провадять політичну діяльність, отримуючи фінансування від України».

Євгеній Кисельов – журналіст, медіаменеджер, політичний оглядач. Був автором та ведучим програм на російських каналах НТВ, ТНТ та ТВ-6. З 2008 року Кисельов працює на українському телебаченні, сьогодні є ведучим телеканалу «Україна 24».