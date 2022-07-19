Москва подала у розшук на Дмитра Гордона

Гордон тепер у розшуку в Росії

Гордон неодноразово засуджував дії Кремля на території України

МВС Росії оголосило в розшук українського журналіста і засновника інтернет-видання «Гордон» Дмитра Гордона. Про це інформують російські пропагандистські інформагентства ТАСС.

«Гордон Дмитро Ілліч, українець, 21 жовтня 1967 року народження, місце народження Київ, Україна, розшукується за статтею КК», – йдеться у повідомленні відомства. В російському відомстві не змогли уточнити, про яку статтю КК йдеться.

Скріншот із сайту

Дружина Гордона Олеся Бацман іронічно прокоментувала новину, написавши: «Фоточку гарну вибрали для картки, мені подобається».

Гордон послідовно критикує російську владу, російських пропагандистів і називає президента РФ Володимира Путіна злочинцем і «Гітлером сучасності». «У моїй країні ніколи не було нацистів – нацисти прийшли в мою країну», – заявив Гордон після повномасштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року.

У Слідкомі РФ стверджують, що в ефірі українського телеканала (його назви не вказано) Гордон «закликав здійснити збройний напад на Російську Федерацію та розв'язати проти неї агресивну війну з використанням ядерної зброї», а також «до знищення громадян Російської Федерації за ознаками національності, мови та походження».

Раніше Росія оголосила в розшук журналіста Євгена Кисельова.

Крім того, влада РФ подала у розшук на ексгравця «Що? Де? Коли?» за пости у Facebook.