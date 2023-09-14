Суд зобовʼязав ДБР закрити справу проти телеканалу «Прямий»

Адвокат зазначив, що судове рішення повинні були виконати ще декілька місяців тому

Київський апеляційний суд відмовив ДБР і прокуратурі у задоволенні скарги на ухвалу Шевченківського районного суду, який зобов’язав закрити справу проти телеканалу «Прямий» та його колишнього власника Володимира Макеєнка. Про це в ефірі Прямого повідомив адвокат Євген Солодко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Правозахисник підкреслив, що кримінальне провадження повинно бути закрите, щоб канал працював у нормальному режимі без кримінального провадження, яке дасть змогу створити йому проблеми.

2 фото На весь екран



Солодко заявив: «Вони повинні були виконати рішення Шевченківського суду ще декілька місяців тому. Вони навіть не мали правових підстав для апеляції. Так написано в ухвалі Шевченківського суду, що ця ухвала не підлягає апеляційному оскарженню. Ні, прокурор пішов до апеляції, апеляція подивилася на все це і закрила провадження».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Адвокат підкреслив, що від прокурорів можна очікувати будь-чого, і додав, що цю ситуацію не треба терпіти.

Євген Солодко наголосив: «Треба їх дожимати, тому що закон один для всіх на всій території України. Поки ми з вами і журналісти каналу не побачать постанову про закриття кримінального провадження, спокою не буде. Для нас мета – постанова про закриття кримінального провадження слідчим ДБР і затверджена прокурором на виконання рішення Шевченківського районного суду».

Раніше ми писали, що на «Прямому» заявили про чергову спробу силовиків за вказівками влади арештувати телеканал і передати його в управління АРМА. З цим були пов’язані обшуки у колишнього власника телеканалу Володимира Макеєнка, під час яких вилучили оригінал завірених нотаріусом свідчень колишнього керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького.