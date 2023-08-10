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«Прямий» заявляє про чергову спробу влади відібрати телеканал

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Прямий» заявляє про чергову спробу влади відібрати телеканал
Майно підприємства вкотре планують арештувати як речовий доказ і передати в управління АРМА
фото з відкритих джерел

«Чотири роки триває кримінальне провадження. Немає жодного повідомлення про підозру»

На «Прямому» заявили про чергову спробу силовиків за вказівками влади арештувати телеканал і передати його в управління АРМА.

З цим, зокрема, повʼязують вчорашні обшуки у колишнього власника телеканалу Володимира Макеєнка. Як повідомив у прямому ефірі ведучий Валерій Калниш, під час обшуків у Макеєнка вилучили оригінал завірених нотаріусом свідчень колишнього керівника слідчої групи Державного бюро розслідувань Олега Корецького.

«Вчора о 7:30 в офісі та помешканні Володимира Макеєнка, який вже три роки не є власником «Прямого» каналу, відбулися обшуки. За даними наших джерел шукали оригінал нотаріально завірених свідчень колишнього керівника слідчої групи ДБР Олега Корецького, який у липні 2020 року підтвердив: керівники ДБР давали вказівки слідчим вжити заходів для арешту телеканалу «Прямий» як речового доказу. Внаслідок чого канал мав припинити свою діяльність. «Прямому» з власних джерел стало відомо, що сьогодні під час обшуків у Макеєнка правоохоронці знайшли документи, які фактично свідчать про цю справу», – повідомив ведучий.

Оригінали показань слідчого ДБР необхідні телеканалу, щоб захищати свої інтереси в міжнародних судах – пояснюють на «Прямому».

Як відомо, справу щодо телеканалу «Прямий» відкрили за наклепом Андрія Портнова – проросійського діяча і соратника Януковича. За словами адвоката телеканалу Євгена Солодка, Шевченківський районний суд Києва 31 червня 2023 року зобовʼязав ДБР закрити провадження щодо «Прямого» або ж передати справу до суду. Адвокат зазначає: з 2019 року слідчі ДБР не знайшли доказів порушення закону і вони зобовʼязані виконати рішення суду. Однак ДБР ігнорує цю ухвалу, а щоб продовжити тиск на канал, реєструє нове провадження проти Макеєнка.

«Чотири роки триває кримінальне провадження. Немає жодного повідомлення про підозру. І ось 31 травня цього року знакове рішення Шевченківського районного столичного суду про те, що ДБР прийміть рішення – або закривайте, або щось зробіть взагалі. Звичайно ДБР цього не зробило. Там роблять вигляд, що нічого не відбулося», – говорить адвокат.

«Прямий» заявляє про чергову спробу влади відібрати телеканал фото 1

«Наскільки мені відомо, ухвалу про обшук у Макеєнка виносив Личаківський районний суд Львова. Ми всі добре знаємо, що ДБР знаходиться в Києві. І за територіальною підсудністю – це Шеченківський район. Але якимось дивним чином чомусь над цією справою здійснюється судовий контроль саме у Львові. Я не виключаю, що можливо і сьогодні, можливо завтра може бути ухвала про передачу каналу в АРМА. Яке там буде формулювання – корпоративних прав, майна тощо – вони здатні на будь-що», – вважає Солодко.

Генпродюсерка телеканалу «Прямий» Світлана Орловська теж припускає, що майно підприємства вкотре планують арештувати як речовий доказ і передати в управління АРМА, яку нещодавно очолила Олена Дума.

«У конкурсі на посаду нового керівника Агентства з розшуку та менеджменту активів України (АРМА) перемогла Олена Дума. І я нагадаю, що був величезний скандал, тому що Transparency International закликала Кабмін не голосувати за призначення цієї кандидатури. Там зазначили, що у Думи немає необхідного професійного досвіду, є тісні політичні звязки, ймовірно вона має ділові контакти з держзрадником та підозрюваним у співпраці з росією», – зауважила Орловська.

Вона також наголосила: тиск на медіа несумісний із європейською інтеграцією України.

«Як в правовій державі,  яка прямує до Євросоюзу, яка хоче вступити в НАТО, яка воює за свободу, можуть відбуватися такі речі? Я абсолютно ніколи не повірю, що такі речі відбуваються просто так, і що ДБР діє хаотично. Очевидно, що є чиясь вказівка знищувати інформаційні ресурси, знищувати «Прямий» телеканал. І це бажання, яке зʼявилось 24 травня 2019 року і воно не зникло по цей день. У жовтні Єврокомісія має ставити оцінку і запрошувати Україну до вступних перемовин до Євросоюзу. Ми на увесь світ, усім нашим партнерам говоримо і про свободу слова зокрема», – резюмує Світлана Орловська.

Вона закликала правоохоронців не брати участь у незаконних діях, за які потім доведеться нести відповідальність.

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Теги: обшук телебачення скандал

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