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Священник Московської церкви з Івано-Франківщини отримав підозру в колабораційній діяльності

Надія Карбунар
glavcom.ua
Священник Московської церкви з Івано-Франківщини отримав підозру в колабораційній діяльності
СБУ нейтралізована злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ
фото з відкритих джерел

Зараз Руслан Калинчук працює на московській православній радіостанції «Радонєж»

Священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату Руслан Калинчук, родом з Надвірнянського району, отримав від СБУ підозру в співпраці з ворогом. Про це стало відомо з джерел у Надвірнянському районі, де правоохоронці проводили обшук у домі Калинчука, інформує Pravda.if.

Цей обшук відбувся у межах більш масштабної спецоперації. Про неї пресслужба СБУ повідомляла минулого тижня. Тоді в Києві було нейтралізовано злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ.

Руслан Калинчук
Руслан Калинчук
фото: скріншот із відео

До угруповання входило понад 15 учасників, чотирьох ключових фігурантів СБУ затримала. Серед них – координатор злочинної мережі, один із очільників столичного храму УПЦ МП. Координатор давав завдання учасникам мережі готувати та поширювати спеціально підібрану, недостовірну, неповну та упереджену інформацію з церковних питань.

Завданням було розпалювати протиріччя, релігійну ворожнечу, провокувати конфлікти, підривати державний суверенітет, територіальну цілісність, демократичний конституційний лад та інші життєво важливі національні інтереси України.

Як повідомляли столичні ЗМІ, обшуки пройшли і в так званій «Спілці православних журналістів» та у засновників рупора російської пропаганди Youtube-каналу «Перший козацький». Саме на «Першому козацькому» працював «православним блогером» Руслан Калинчук.

Журналісти з’ясували, що ще до початку активної фази розслідування він утік транзитом через Молдову в Росію. Зараз Руслан Калинчук працює на московській православній радіостанції «Радонєж».

В Україні йому інкримінують колабораціонізм, а саме інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямовану на підтримку держави-агресора та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, у центрі Києва Московська церква досі поминає патріарха Кирила. 

 

Теги: обшук розслідування колабораціонізм суверенітет

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