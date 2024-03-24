Священник Московської церкви з Івано-Франківщини отримав підозру в колабораційній діяльності

Зараз Руслан Калинчук працює на московській православній радіостанції «Радонєж»

Священнослужитель Української православної церкви Московського патріархату Руслан Калинчук, родом з Надвірнянського району, отримав від СБУ підозру в співпраці з ворогом. Про це стало відомо з джерел у Надвірнянському районі, де правоохоронці проводили обшук у домі Калинчука, інформує Pravda.if.

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Цей обшук відбувся у межах більш масштабної спецоперації. Про неї пресслужба СБУ повідомляла минулого тижня. Тоді в Києві було нейтралізовано злочинну організацію, яка проводила інформаційні диверсії на замовлення ФСБ.

Руслан Калинчук фото: скріншот із відео

До угруповання входило понад 15 учасників, чотирьох ключових фігурантів СБУ затримала. Серед них – координатор злочинної мережі, один із очільників столичного храму УПЦ МП. Координатор давав завдання учасникам мережі готувати та поширювати спеціально підібрану, недостовірну, неповну та упереджену інформацію з церковних питань.

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Завданням було розпалювати протиріччя, релігійну ворожнечу, провокувати конфлікти, підривати державний суверенітет, територіальну цілісність, демократичний конституційний лад та інші життєво важливі національні інтереси України.

Як повідомляли столичні ЗМІ, обшуки пройшли і в так званій «Спілці православних журналістів» та у засновників рупора російської пропаганди Youtube-каналу «Перший козацький». Саме на «Першому козацькому» працював «православним блогером» Руслан Калинчук.

Журналісти з’ясували, що ще до початку активної фази розслідування він утік транзитом через Молдову в Росію. Зараз Руслан Калинчук працює на московській православній радіостанції «Радонєж».

В Україні йому інкримінують колабораціонізм, а саме інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором, спрямовану на підтримку держави-агресора та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

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Нагадаємо, у центрі Києва Московська церква досі поминає патріарха Кирила.