Вселенський патріархат відновив в сані священника РПЦ, якого Кирило вигнав через підтримку України

Олексій Умінський звернувся з проханням до Вселенського патріарха Варфоломія після того, як був покараний РПЦ за свою підтримку України

Колишній протоієрей РПЦ Олексій Умінський перейшов до Константинопольського патріархату

Вселенський Патріархат повідомив про рішення Священного Синоду прийняти під омофор протоієрея Олексія Умінського, який раніше був священником Московського Патріархату. Про це йдеться в оголошенні Синоду від 27 лютого.

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Отець Олексій – протоієрей РПЦ, служіння якого заборонив патріарх Кирило. Також щодо нього триває церковно-судовий процес. Умінський звернувся з проханням до Вселенського Патріарха Варфоломія.

Синод Вселенського Патріархату ретельно розглянув справу і дійшов висновку, (що з одного боку – це остаточне рішення церковної влади, що його наклала, з іншого боку – що причини з яких воно було накладено, зовсім не відповідають церковним критеріям, але викликані його антивоєнною позицією щодо війни в Україні) покарання отця Олексія було необґрунтованим. Тому Синод одноголосно ухвалив рішення відновити його в сані священика.

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На прохання о.Олексія, Вселенський Патріарх Варфоломій прийняв його під омофор Константинопольської Церкви. Таким чином, колишній священик МП перейшов у юрисдикцію Константинопольського Патріархату.

Рішення Синоду має велике значення в контексті російсько-української війни та розриву відносин між Константинополем і Москвою. Воно демонструє підтримку України з боку Вселенського Патріарха.

Протоієрей Олексій Умінський був відомий тим, що допомагав дитячим центрам і хоспісам. Брав участь у похоронах колишнього радянського президента Михайла Горбачова у 2022 році.

У листопаді 2023 року в інтерв’ю Умінський сказав, що мова війни та «спеціальної військової операції» «жодним чином не сумісна» з церковною літургією. Він закликав вірних шукати священиків, які «більше моляться за мир, ніж за перемогу, і розуміють, що будь-яка перемога – це завжди Піррова перемога у цих війнах.

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«У сучасних війнах будь-яка перемога майже завжди рівнозначна самознищенню», – говорив священник.

Також Олексій Умінський відмовився читати провоєнну молитву, яка увійшла в літургію РПЦ за дорученням патріарха Кіріла. Про це повідомляє Reuters. Церковний суд визнав, що Олексій Умінський порушив присягу, оскільки не захотів читати під час богослужінь «Молитву за святу Русь», яку вимагає церква. У вироку, опублікованому в суботу, 13 січня, церковний трибунал постановив, що Олексій Умінський повинен бути «відсторонений від служіння» за порушення священицьких обітниць.

2023 року вже стався щонайменше один схожий випадок. Тоді патріарх Кіріл заборонив у служінні ієрея Іоанна Коваля, який замінив слово «перемога» на «мир» у молитві «Про святу Русь». У травні церковний суд Москви позбавив Коваля сану. У червні стало відомо, що Константинопольський патріархат відновив священника у сані.

Як повідомлялося, Російська православна церква (РПЦ) позбавила сану архімандрита Кирила Говоруна, відомого в Україні богослова, викладача багатьох західних університетів. Рішення про це ухвалив патріарх Кирило. Причина – співслужіння з екзархом Команським Михаїлом влітку минулого року у Києві, а також публічне засудження мілітаризму російської церкви.