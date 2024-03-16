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У центрі Києва Московська церква досі поминає патріарха Кирила (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
У центрі Києва Московська церква досі поминає патріарха Кирила (відео)
У Києві моляться за патріарха Кирила
фото: скріншот із відео

У Введенському монастирі на Печерську виголошують молитви за Гундяєва

Священнослужителі Московської церкви продовжують згадувати патріарха Кирила (Гундяєва) під час богослужіння. Подія трапилась у Введенському монастирі на Печерську. Про це повідомляє священник ПЦУ Володимир Вавринчук. Він опублікував відео, на якому чутно, як диякон виголошує молитву: «о великом Гаспадине и отце нашем патриарсе Кириле».

«Прийшли у м’ясопусну суботу на службу в нашу каплицю люди і після завершення панахиди стали розказувати, що Кирила на Печерську вголос поминають постійно.

Я собі думаю, треба сходити послухати, чи правда це. І ось щойно, будь ласка, у Введенському монастирі», – пише священник до відеозапису.

Раніше повідомлялося, патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну. За його словами, сьогодні перед Росією стоїть завдання вийти переможницею з тієї боротьби, яку проти неї розв’язали «сили зла». Глава РПЦ наголосив, що православні росіяни мають захищати Росію не лише від зовнішніх, а й від внутрішніх ворогів. Гундяєв закликав наслідувати приклад полководця Олександра Невського і стати на «захист батьківщини».

Нагадаємо, очільник РПЦ вважає, що «миролюбні та самодостатні» росіяни ґвалтують, вбивають і грабують лише для того, аби захистити свої «священні кордони» – патріарх Кирило пояснив, навіщо треба вбивати українців.

Також єпископ РПЦ заявляв, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на його думку, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших. 

До слова, московський патріархат пояснив росіянам, чому вмерти у війні з Україною дуже почесно (відео).

Як відомо, патріарх Кирило оголосив, що Росія тепер буде рятувати всю планету від фашизму. Також настоятель Російської православної церкви Кирило спробував пояснити, чому президент Росії Володимир Путін розпочав війну проти України – патріарх цинічно виправдав дії диктатора.

До того ж патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні. Відтак він укотре наголосив на тому, що російська церква виступає за вбивства та терор українців та воєнні злочини армії окупантів. 

Читайте також: Патріарх Кирило вигадав нову «священну місію» для Росії
Теги: Київ священник церква відео

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