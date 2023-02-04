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Температура стабільна, опади не несподівайні: прогноз погоди на 4 лютого

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Температура стабільна, опади не несподівайні: прогноз погоди на 4 лютого
4 лютого в країні очікуються опади
фото з відкритих джерел

Очікуються опади по всій країні

У суботу, 4 лютого, очікується хмарна погода з проясненням. Практично по всій країні фіксуватимуться опади: сніг та сніг з дощем. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 6° морозу. Вдень підніматиметься до 2° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде хмарно з проясненням. В західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, хуртовина; на решті території невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем.

На дорогах місцями ожеледиця. 

Хмарно з проясненнями.

На дорогах країни подекуди ожеледиця

Вітер в західній та північний частинах країни, а також на Лівобережжі пануватиме південно-східний, 7-12 м/с. В  Карпатах, а вдень і в західних областях очікуються пориви 15-20 м/с

Вночі температура становитиме 1-6° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла. У південній частині потеплішає до 5° тепла. В Карпатах температура опускатиметься до 8° морозу.

Температура стабільна, опади не несподівайні: прогноз погоди на 4 лютого фото 1

У Києві та області 4 лютого буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.

Швидкість північного вітру становитиме 7-12 м/с.

Вночі на території області температура складатиме 1-6° морозу, а вдень від -3° до +2°. У Києві вночі обіцяють 3-5° морозу, а вдень – близько 0°.

Теги: снігопад повітря вітер

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