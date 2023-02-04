Температура стабільна, опади не несподівайні: прогноз погоди на 4 лютого
Очікуються опади по всій країні
У суботу, 4 лютого, очікується хмарна погода з проясненням. Практично по всій країні фіксуватимуться опади: сніг та сніг з дощем. Вночі стовпчик термометру опускатиметься до 6° морозу. Вдень підніматиметься до 2° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
В регіонах буде хмарно з проясненням. В західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг, хуртовина; на решті території невеликий сніг, у південній частині невеликий мокрий сніг, в Криму з дощем.
На дорогах місцями ожеледиця.
Хмарно з проясненнями.
На дорогах країни подекуди ожеледиця
Вітер в західній та північний частинах країни, а також на Лівобережжі пануватиме південно-східний, 7-12 м/с. В Карпатах, а вдень і в західних областях очікуються пориви 15-20 м/с
Вночі температура становитиме 1-6° морозу. Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть від 3° морозу до 2° тепла. У південній частині потеплішає до 5° тепла. В Карпатах температура опускатиметься до 8° морозу.
У Києві та області 4 лютого буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця.
Швидкість північного вітру становитиме 7-12 м/с.
Вночі на території області температура складатиме 1-6° морозу, а вдень від -3° до +2°. У Києві вночі обіцяють 3-5° морозу, а вдень – близько 0°.
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