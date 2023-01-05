Росію, яка хотіла заморозити Україну, накриє аномальний холод

Синоптики прогнозують, що температура повітря у російській столиці опуститься до рекордних -30 градусів

Натомість у Європі встановилася рекордно тепла погода, яка знижує попит на газ

Упродовж кількох останніх місяців російська влада і особисто російський диктатор Володимир Путін лякали Європу замерзанням без російського газу, проте ситуація в середині зими розгорнулася діаметрально протилежним чином для РФ. Найближчої п'ятниці частину Росії і Москву охоплять найсильніші морози за 22 останні роки. Синоптики прогнозують, що упродовж п’яти днів температура повітря у російській столиці опуститься до рекордних -30 градусів.

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Як зазначають росЗМІ, так холодної погоди в центральній частині Росії в нинішньому столітті ще не фіксували. «Аномально холодна погода із середньодобовою температурою повітря на 9-17°С нижче за кліматичну норму», –йдеться у попередженні російського Гідрометцентру.

Користувачі соціальних мереж із сарказмом сприйняли новину, відзначаючи іронію природи. У той час як в Європі встановилася рекордно тепла погода, яка знижує попит на газ. Впала і вартість блакитного палива, що економічно невигідно Росії. У свою чергу, холод готується накрити саму РФ, перекреслюючи прогнози російської влади, сміються в мережі.

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Раніше повідомлялося, що Росія заявила про готовність поновити постачання газу до Європи газопроводом «Ямал – Європа».

Нагадаємо, міністри енергетики Європейського Союзу 19 грудня досягли угоди щодо встановлення ліміту цін на газ на рівні 188 євро за мегават/годину. Водночас українська влада неодноразово закликала Європу до повної відмови від російського палива.

Рада Євросоюзу узгодила механізм обмеження ціни на газ з Росії. Ухвала почне діяти 15 лютого і буде чинним протягом року.