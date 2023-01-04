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Сухо та до +9: якою буде погода 4 січня

Альона Боженко
glavcom.ua
Сухо та до +9: якою буде погода 4 січня
Прогноз погоди на 4 січня
фото ілюстративне

На Київщині очікується мінлива хмарність, без опадів

У середу, 4 січня, в Україні збережеться аномально тепла погода. Про це повідомив Укргідрометцентр.

В Україні буде північно-західний вітер. Швидкість 7-12 м/с. Втім, вдень у Карпатах та на сході країни місцями пориви будуть сягати 15-20 м/с.

В Україні температура вночі буде від 0 до 5° градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів покажуть +3-8°. На Закарпатті та в Одеській області повітря прогріється до 9° тепла. 

На Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість північно-західного вітру 7-12 м/с.

Вдень в області температура буде 3-8° тепла, а вночі - 0-5° тепла. У Києві вдень стовпчики термометрів покажуть +4-6° тепла, а вночі +2-4°.

Сухо та до +9: якою буде погода 4 січня фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер зима

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