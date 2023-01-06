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Дощі та мокрий сніг: якою буде погода 6 січня

Альона Боженко
glavcom.ua
Дощі та мокрий сніг: якою буде погода 6 січня
Прогноз погоди на 6 січня
фото ілюстративне

У Києві та області 6 січня буде  та дощитиме

У п'ятницю, 6 січня, на Святвечір, в Україні буде прохолодно. Синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Невеликий дощ з переходом у мокрий сніг, у південно-східній частині, вночі в більшості західних областей помірні опади. Вдень у північній частині місцями невеликі опади.

Швидкість північно-західного і північного вітру - 7-12 м/с. Вночі у західних областях, а вдень у південних та центральних областях пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у північних та західних областях від 1° тепла до 4° морозу. На Чернігівщині та Сумщині буде прохолодніше: до -7°. На решті території 0-5° тепла. Вдень на Закарпатті та у південній частині повітря прогріється до +8°.

У Києві та області 6 січня буде хмарно. Невеликий дощ переходитиме в мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та північний, 7-12 м/с.

В Київській області вночі та вдень буде від 1° тепла до 4° морозу. В самому ж Києві буде трохи прохолодніше: протягом доби 0-2° морозу.

Дощі та мокрий сніг: якою буде погода 6 січня фото 1

Нагадаємо, перший день нового року в Києві розпочався з температурних рекордів. Кліматична норма перевищена на 13,8°С, що відповідає погоді середини квітня.

За даними кліматологів, 1 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала 10,3°С тепла, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

До слова, до України йде похолодання з опадами, погода найближчими днями погіршиться. Україну накриє антициклон Leonhard.

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Теги: зима вітер повітря Укргідрометцентр прогноз погоди

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