Тероборонівці віддячили дівчинці, яка передала їм зворушливе послання

Військовослужбовці презентували дитині мотиваційний шеврон

Бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси нещодавно отримали зворушливий подарунок. На позиції військовослужбовцям передали саморобний конверт. Згодом, коли захисники розкрили це послання, були дуже розчулені. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Регіональне управління Сил територіальної оборони «Південь» Збройних сил України.

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У конверті були 500 гривень та листочок із написаними дитячою рукою словами подяки.

Тероборонівці розшукали автора, а точніше авторку записки. Військовослужбовці презентували дівчинці мотиваційний шеврон бригади та висловили велику вдячність.

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Раніше на Херсонщині діти пригощали пиріжками військових ЗСУ.

Також світлина маленького хлопчика, який віддає шану загиблому Герою, зворушує до сліз. Фото дитини, яка розуміє ціну майбутнього, та за що наразі борються захисники, оприлюднила в Twitter експертка з дезінформації та безпеки Марія Авдєєва.