Ціна майбутнього українських дітей: вражаюче фото дня

На цю світлину неможливо дивитись без сліз

Світлина маленького хлопчика, який віддає шану загиблому Герою, зворушує до сліз. Фото дитини, яка розуміє ціну майбутнього, та за що наразі борються захисники, оприлюднила в Twitter експертка з дезінформації та безпеки Марія Авдєєва.

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«Українські діти знають багато слів, які не повинні знати. Але я не можу звикнути до цих сцен», – підписала авторка.

Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.