Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Ціна майбутнього українських дітей: вражаюче фото дня

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ціна майбутнього українських дітей: вражаюче фото дня
 Навіть наймолодші українці знають, який подвиг чинять бійці ЗСУ 
фото: twitter.com/maria_avdv

На цю світлину неможливо дивитись без сліз 

Світлина маленького хлопчика, який віддає шану загиблому Герою, зворушує до сліз. Фото дитини, яка розуміє ціну майбутнього, та за що наразі борються захисники, оприлюднила в Twitter експертка з дезінформації та безпеки Марія Авдєєва.

«Українські діти знають багато слів, які не повинні знати. Але я не можу звикнути до цих сцен», – підписала авторка. 

Нагадаємо, триває 293 доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України, здійснює обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. 

Читайте також:

Теги: діти війна українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія штовхає Лукашенка на війну для того, щоб посилити контроль над Білоруссю
Навіщо Кремль змушує Лукашенка вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
Вчора, 06:06
Путін не бажає жертвувати своїми геополітичними ініціативами
Путін відмовиться від інших бойових дій заради затяжної війни в Україні – ISW
Сьогодні, 05:50
Представник МЗС РФ розповів про войовничі та наступальні настрої української армії
Російський дипломат поскаржився світові на потужні ЗСУ
Сьогодні, 11:16

Суспільство

Ціна майбутнього українських дітей: вражаюче фото дня
Ціна майбутнього українських дітей: вражаюче фото дня
Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах
Перемога над Росією: українці розповіли, чи готові до мирної угоди та на яких умовах
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів: список
Скандальна телеведуча приїхала до окупованого Донецька
Скандальна телеведуча приїхала до окупованого Донецька
Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду 
Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
49K
Президент Чехії заявив, що змінив своє ставлення до Путіна
19K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
9767
Найближче майбутнє України. До чого нам готуватися
9549
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
8656
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту