Ткаченко має власне бачення розвитку культури і не продовжуватиме політику Бородянського, - експерт



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Олександр Ткаченко народний депутат від «Слуги народу» і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському

Ткаченко еволюціонував від «медійника» до політика, про це говорять законопроєкти, які він подав до Ради, - Карасьов

Олександр Ткаченко під час роботи у Верховній Раді встиг еволюціонувати від «медійника» до політика, тому у нього є своє бачення культурної політики країни, яке відрізняється від політики ексголови Мінкульту Володимира Бородянського. Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив політичний експерт Вадим Карасьов.

«Схоже посаду міністра культури незабаром все ж займе Олександр Ткаченко. Він не стане продовжувати політику Бородянського, оскільки очевидно, що у нього є своє бачення, як має будуватися культурна політика», - підсумував Карасьов.

За його словами, підтверджують це як мінімум два законопроєкти, які Ткаченко подав до Ради. Ці законопроєкти позитивно вплинуть на креативну індустрію. Зокрема, підкреслив експерт, це закон «Про медіа», що забезпечить прихід Netflix і Apple в Україну і принесе додаткові кошти в бюджет.

«Ткаченко також запропонував законопроєкт №3377, який надасть бізнесу креативної індустрії кредитні гарантії, гранти та державні компенсації, що фактично дозволить цій сфері не збанкрутувати в складні часи», - вважає експерт.

Карасьов також додав, що українська культурна галузь після секвестру бюджету залишилася з копійками: було скорочено витрати на кіно, музеї, культурні центри.

«Ті гроші, які були обіцяні, Рада досі затримує. В умовах фінансової діри в бюджеті України, та враховуючи наслідки, які має карантин і епідемія для всіх галузей економіки, обидва вищезгадані закони можуть стати порятунком української креативної індустрії», - зазначив експерт.

На думку Карасьова, нова посада стане викликом для Ткаченко і дасть можливість довести, що він розбирається не тільки в «шоу-бізнесі» та медіа, але й досить глибоко залучений у аспекти культурної політики держави в цілому.

«Це істотно відрізняє його від того ж Бородянського, або нинішньої виконуючої обов'язки міністра культури Фоменко», - підсумував експерт.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від «Слуги народу» і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.

Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.



