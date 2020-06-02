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    Політика

    Стало відомо, хто пройде в Раду замість Ткаченка

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    Замість Олександра Ткаченка депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку &laquo;Слуги народу&raquo; - Стало відомо, хто пройде в Раду замість Ткаченка
    Замість Олександра Ткаченка депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку «Слуги народу»

    Замість Ткаченка депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку «Слуги народу»

    Народний депутат Олександр Ткаченко погодився очолити міністерство культури та інформаційної політики. Замість нього депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку «Слуги народу».

    Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посиланням на дані ЦВК.

    Нагадаємо, на парламентських виборах 2019 року Ткаченко був обраний народним депутатом від партії Слуга народу, №9 в списку.

    У разі його переходу в Мінкультури депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку, підприємець із Дніпра Денис Маслов.

    Маслов народився 1 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища.

    На момент виборів 2014 року був директором ТОВ «Авін трейд».

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    Між іншим, нещодавно Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на виборах мера міста. 

    Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від Слуги народу і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

    До слова, Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботи вже у вівторок, 2 червня.

    Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

    Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України. 

    Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.

     Читайте також: Шукайте Фурцеву! Про перспективи Олі Полякової очолити Мінкульт


    ЦВК Верховна Рада Мінкульт НАЗК президент Олександр Ткаченко Денис Маслов
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