Стало відомо, хто пройде в Раду замість Ткаченка



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Замість Олександра Ткаченка депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку «Слуги народу»

Замість Ткаченка депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку «Слуги народу»

Народний депутат Олександр Ткаченко погодився очолити міністерство культури та інформаційної політики. Замість нього депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку «Слуги народу».

Про це повідомляє кореспондент «Главкому» з посиланням на дані ЦВК.

Нагадаємо, на парламентських виборах 2019 року Ткаченко був обраний народним депутатом від партії Слуга народу, №9 в списку.

У разі його переходу в Мінкультури депутатом парламенту повинен буде стати №138 списку, підприємець із Дніпра Денис Маслов.

Маслов народився 1 серпня 1983 року, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища.

На момент виборів 2014 року був директором ТОВ «Авін трейд».

Між іншим, нещодавно Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на виборах мера міста.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від Слуги народу і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

До слова, Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботи вже у вівторок, 2 червня.

Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.

Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.



