Ткаченко підтвердив, що погодився очолити міністерство культури



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Нардеп Олександр Ткаченко підтвердив, що погодився очолити міністерство культури

Ткаченко впевнений, що зможе налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну

Народний депутат Олександр Ткаченко погодився очолити міністерство культури та інформаційної політики.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Фракція майже одноголосно підтримала мою кандидатуру на посаду міністра культури та інформаційної політики. Вдячний колегам за довіру. Попереду ще голосування в Раді. Культура сьогодні в тривожному стані. За період карантину ми уже декілька разів боролись за її фінансування. Спочатку під час секвестру бюджету, тепер – коли уряд не виділяє потрібного фінансування у своїй Програмі. Мова про 1,8 млрд. грн. Комітетом розробили ряд законів на підтримку культури та креативних індустрій. Плануємо цього тижня пройти друге читання закону №3377. Продовжуємо роботу над індустріальним Законом про медіа. Це ті завдання, які маю довести до кінця», - заявив Ткаченко.

Він зазначив, що з колишнім міністром Володимиром Бородянським у нього була ефективна співпраця.

«Він заклав хороший початок в багатьох напрямках, зокрема, запущена робота державних агентств. Так само плідно зараз працюємо з виконувачкою обов’язків – Світланою Фоменко. Фактично з нею на зв’язку регулярно. Найголовніше зараз – розібрати накопичені справи через переформатування міністерства та відсутності впродовж двох місяців міністра. І почати працювати», - підкреслив нардеп.

Ткаченко впевнений, що зможе налагодити результативну співпрацю з міністрами Кабміну під керівництвом Дениса Шмигаля.

Між іншим, лише вчора Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на виборах мера міста.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від Слуги народу і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.

До слова, Верховна Рада повернеться до звичайного режиму роботи вже у вівторок, 2 червня.

Як відомо, Міністерство культури, молоді та спорту на початку березня було розділено на дві частини.

Міністром молоді та спорту став Вадим Гутцайт - олімпійський чемпіон, президент Федерації фехтування України.

Посада міністра культури досі залишається вакантною. В уряді Гончарука її обіймав Володимир Бородянський.