Трійця-2023: коли святкувати, традиції та заборони

Будинки та храми на Трійцю прикрашаються лепехою, любистком, чебрецем та полином

Цьогоріч православні віряни відзначають Трійцю, або Зелені свята, 4 червня. Розповідаємо, що варто знати про одне з найважливіших церковних свят у християнстві.

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Трійця відзначається щороку на 50-ий день від Великодня. Оскільки у 2023 році православні християни мали Великдень 16 квітня, то День Святої Трійці припадає на 4 червня. Католики ж святкують Трійцю на тиждень раніше і 2023 року цей день випадав на 28 травня.

Давні язичники називали Трійцю Зеленими святами, що відображає древній культ рослинності. Самі зелені свята – тиждень перед Трійцею – мали язичницьке підгрунтя і присвячувалися завершенню весняного і початку літнього календарного циклу.

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Згідно з давньою українською традицією, будинки та храми на Трійцю прикрашаються лепехою, любистком, чебрецем та полином. Квіти, зелень та гілки дерев освячуються у церкві, після чого стають прикрасою для помешкання. Вважається, що якщо покласти вдома освячену зелень, то родину оминуть недуги та хвороби.

За народними повір’ями, у цей день можна свататися, а також веселитися та співати пісні – так наші предки приваблювали удачу та зверталися до Бога з подяками.

Як і в будь-яке церковне свято, на Трійцю заборонено сваритися та пліткувати, надміру вживати алкоголь, заздрити та відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Крім того, цього дня варто відпочити від фізичної праці.