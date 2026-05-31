День Києва 2026: привітання у прозі, віршах та листівках

День Києва традиційно відзначають в останню неділю травня. Це свято нагадує про багатовікову історію та незламний дух української столиці

Щороку в останню неділю травня українці відзначають День Києва – свято столиці, яка вже понад півтори тисячі років залишається політичним, культурним і духовним серцем України.

Місто над Дніпром пережило безліч історичних випробувань, але зберегло свою велич, неповторну атмосферу та незламний характер. Сьогодні Київ є не лише символом багатої спадщини, а й уособленням стійкості та свободи сучасної України.

З нагоди свята «Главком» зібрав найкращі привітання до Дня Києва у прозі, віршах та листівках.

Привітання з Днем Києва у прозі 2026

Вітаємо з Днем Києва – міста, яке вже понад півтори тисячі років залишається серцем України! Нехай наша столиця й надалі надихає своєю красою, мудрістю та незламністю. Бажаємо Києву миру, розвитку і процвітання, а всім його мешканцям – добробуту, здоров’я та впевненості у завтрашньому дні. Зі святом, Києве!

***

З Днем Києва! Нехай це величне місто завжди буде місцем сили, натхнення та нових можливостей. Бажаємо кожному киянину відчувати гордість за свою столицю, берегти її традиції та разом творити її майбутнє. Миру, затишку та щасливих моментів на київських вулицях!

***

Вітаємо з Днем Києва – столиці незламної України! Сьогодні Київ є символом мужності, свободи та стійкості нашого народу. Нехай над Дніпром завжди панує мирне небо, а золотоверхе місто продовжує бути прикладом сили духу для всього світу.

***

З Днем Києва! Нехай каштани щороку квітнуть під мирним небом, Дніпро несе свої води крізь віки, а Софія та Лавра нагадують про величну історію нашого народу. Нехай Київ завжди залишається містом, у яке хочеться повертатися знову і знову.

***

Вітаємо з Днем Києва! Це місто, де поєднуються давня історія та сучасність, традиції та нові ідеї. Бажаємо столиці впевненого розвитку, а її жителям – енергії, успіхів та нових звершень. Нехай Київ залишається комфортним, красивим і відкритим для всіх.

***

Дорогі кияни! Щиро вітаємо вас із Днем Києва. Саме ви щодня наповнюєте це місто життям, працею, талантами та любов’ю. Бажаємо вам родинного тепла, добрих новин і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай Київ буде містом щасливих людей.

***

З Днем Києва! Від часів князівської держави й до сьогодні столиця України була свідком великих подій та випробувань. Нехай славетна історія Києва надихає нас берегти його спадщину, примножувати його здобутки та будувати гідне майбутнє для наступних поколінь.

***

Вітаємо з Днем Києва! За останні роки світ побачив справжній характер нашої столиці – сильний, мужній і незламний. Нехай Київ і надалі залишається символом свободи, а його мешканці завжди відчувають підтримку, єдність і віру в Перемогу.

***

Щиро вітаємо з Днем Києва! Бажаємо столиці України миру, розвитку та процвітання, а її мешканцям – здоров’я, благополуччя та нових досягнень. Нехай Київ завжди буде містом можливостей, натхнення і добрих змін.

***

З Днем Києва – міста, яке закохує з першого погляду і назавжди залишається в серці! Нехай його вулиці будуть наповнені сміхом, парки – дитячими голосами, а кожен новий день приносить мир, радість і надію. Любимо Київ, пишаємося ним і віримо в його прекрасне майбутнє!

Привітання з Днем Києва у віршах

Хай квітне Київ, місто золоте,

У кожнім серці світлом зацвіте.

З Днем Києва вітаємо усіх,

Нехай завжди панує радість, сміх!

***

День Києва – це свято всіх сердець,

Живе у місті молодий ентузіазм.

Нехай любов і мир завжди панує тут,

І щастя наше місто не забуде!

***

З Днем Києва, місто древнє, дороге,

Хай доля в тебе буде золота.

Кожен день нехай приносить радість,

І щасливим буде кожен твій житель.

***

Нехай Київ квітне у весняній порі,

Мир і злагода хай будуть на дворі.

З Днем Києва вітаємо всіх,

Нехай сміх дитячий наповнює цей світ.

***

День Києва сьогодні настає,

Кожен куточок міста весело живе.

Хай розквітає Київ на віки,

У кожній душі хай буде світло й тепло.

***

Київ – серце України

I найстарше місто у світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь – у зимі й у літі.

***

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Києве, серце ти рідне моє,

Звитяжне, величне, святе і живе,

На кручах Дніпра ти віки простояв,

Любов українців в собі зберігав.

***

Нехай твоя мудрість, столице моя,

Веде нас крізь бурі, не втратить ім’я,

Зростай, моє місто і квітни щодня,

Ти – центр країни, її пісня й земля.

Гарні вірші про Київ

Київ. Максим Рильський

Наш Київ розіслався

На горах над Дніпром,

Садами заквітчався,

Мов дівчина вінком.

Його побудували

Брати, батьки, діди.

І славно захищали

Від лютої біди...

***

Початки Києва. Олександр Олесь

Над Дніпром широким, вільним,

Де луги й степи цвіли,

Наші прадіди поляни

Оселились і жили.

Хлібороб робив у полі,

Пас пастух корів, овець,

З луком, з стрілами гнучкими

По лісах ходив ловець.

Пишно квітла Україна,

Повна всякого добра.

Як в раю, жили поляни

Понад хвилями Дніпра.

Все своє вони любили,

Шанували і чуже,

Хай, мовляв, Перун і Волос

Всіх від лиха стереже.

А коли сусід лінивий

Заздрив силі багача,

Вміли наші показати

Обосічного меча.

І віки нога ворожа

Не ступала на наш лан.

Всі сусіди шанували

І боялися полян.

...Де стоїть тепер наш Київ,

Там була сама гора,

Жив там першим Кий з Хоривом,

Щек та Лебідь – їх сестра.

Над самим Дніпром на горах,

Огороджений з боків

Ровом, мурами, валами,

Київ виріс і розцвів.

На сторожі коло його,

Наче батько, став Дніпро,

Наче батько сину, ніс він

З півдня й півночі добро.

І здавалось, Україна

Буде квітнути віки,

І здавалось, всі народи

Їй сплітатимуть вінки.

***

Як тебе не любити, Києве мій. Дмитро Луценко

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій...

Як тебе не любити,

Києве мій!

В очі дивляться канни,

Серце в них переллю.

Хай розкажуть коханій,

Як я вірно люблю.

Буду мріяти й жити

На крилах надій...

Як тебе не любити,

Києве мій!

Спить натомлене місто

Мирним, лагідним сном.

Ген вогні, як намисто,

Розцвіли над Дніпром.

Вечорів оксамити,

Мов щастя прибій...

Як тебе не любити,

Києве мій!

***

Тисячолітньому Києву. Василь Стус

Тисячолітньому Києву

закортіло омолодитися.

Раптом Київ відчув готелі,

електрички, тролейбуси, поїзди,

міст Патона

і незграбні будинки Хрещатика.

Шершавий асфальт

Київ лизнув

своїм язиком язичницьким —

і схили Зеленого театру

почали проростати куницями,

віверицями, буй-турами,

зареготала, розганяючи Дніпрові хвилі,

поганська Ярилова голова.

Київ астматичне закашлявся.

Протягами метро

електропоїзди задеренчали злякано,

бо кільканадцять шарів ґрунту,

білого од людських кісток,

кінських черепів,

сивого попелу ритуальних крад,

набрижилися, як шерсть

на шиї розгніваного бика.

Київ натужився і затих:

де його в бісовій мамі

підняти оце збіговисько

новобудов, проспектів, магістралей

і високі черева

нерозроджених земляків своїх?

А побила б тебе сила божа,

вилаявся язичницький Київ.

Але побачив зграйку піонерів

і, присоромлений, нахилив голову.

Сховався – і нічичирк.

