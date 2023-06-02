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2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 червня – Міжнародний день боротьби з розладами харчової поведінки
фото: Pixabay

Сьогодні не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики

Цієї п’ятниці, 2 червня у світі відзначаються Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки та Міжнародний день секс-працівника. Православна церква вшановує пам’ять мученика Фалалея.

Всесвітній день боротьби з розладами харчової поведінки

2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Починаючи з 2016 року, 2 червня відзначають Міжнародний день боротьби з розладами харчової поведінки. Цього дня організації та активісти світу об’єднуються задля того, щоб розвінчати існуючі міфи про розлади харчової поведінки, підвищити суспільну обізнаність стосовно згаданої проблеми та виступити на підтримку проведення відповідних реформ і налагодження допомоги особам, які потерпають від вказаного захворювання.

Розлади харчової поведінки (РХП), серед яких найпоширеніші – нервова анорексія, булімія та компульсивне переїдання, наразі є надзвичайно актуальною проблемою, оскільки вони асоційовані з вираженими негативними медико-соціальними наслідками та мають найвищий рівень смертності серед усіх психічних захворювань. Сьогодні кожні 62 хвилини принаймні одна особа вмирає від наслідків РХП.

Міжнародний день секс-працівника

2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

2 червня відзначають Міжнародний день секс-працівника. Ці червневі заходи у першій декаді місяця мають традиційний щорічний характер.

У 1975 році 2 червня, близько 100 секс-працівників зайняли церкву Saint-Nizier в Ліоні, Франція, щоб висловити свій гнів проти їх криміналізації та жорстоких експлуататорських умов життя.

10 червня о п'ятій годині церква була жорстоко очищена поліцейськими силами. Це викликало цілий національний рух, а день тепер відзначається в Європі і в усьому світі.

Яке релігійне свято

2 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять мученика Фалалея. Він народився у Лівані в родині воєводи. Ще в юному віці вивчив лікарську справу, але людей, що приходили до нього, завжди лікував безкоштовно, бо сповідував християнство. За це язичники схопили і привели його до правителя Малої Азії. Імператор довго переконував Фалалея відректися від Христа, але мученик відмовився. За це він був засуджений до страшних тортур, його довго катували, а потім стратили.

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Що сьогодні не можна робити

  • Сон із 1 на 2 червня віщий. Розповідати про те, що ви бачили в сновидінні нікому не можна.
  • Не бажано сьогодні їсти м'ясні продукти. Надайте перевагу свіжим овочам та фруктам.
  • У цей день не створюйте конфліктних ситуацій – оминайте сварки та крики.

Народні прикмети

  • На ялині багато шишок – буде багатий врожай огірків.
  • Якщо качки постійно пірнають, то незабаром почнеться дощ.
  • Багато вечірньої роси – до гарної погоди наступного дня.
  • Жаби голосно кумкають – до щедрого врожаю огірків.
  • Ллє злива - через шість місяців того ж числа буде сильний снігопад.
  • Сонце сходить у хмарах – урожай огірків буде багатим.

Іменини

2 червня День ангела святкують: Олександр, Олексій, Володимир, Іван, Микита, Тимофій.

Теги: церква православна церква традиції свято

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