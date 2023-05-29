29 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

На цей день не рекомендується назначати важливі події

29 травня відзначається Міжнародний день миротворців ООН. Віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора.

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Яке сьогодні церковне свято

29 травня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Феодора Єгипетського.

Народився в багатій та знатній сім'ї. Ще будучи зовсім юним, зрозумів, що йому подобається чернече життя, тому покинув батьківський будинок в 14 років, щоб подвизатися в монастирі. Пізніше був в Тавеннській обителі, де вчився у святого Пахомія. Коли мати Феодора дізналася, де перебуває її син, то прийшла просити, щоб той повернувся додому. Але Феодор відмовився. Тому вона залишилася в тому монастирі також, а пізніше до них приєднався ще й брат Феодора. Довго був преподобний наставником в монастирі і помер 368 року.

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Який сьогодні день у світі

29 травня відзначається Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй.

Щорічно 29 травня весь світ відзначає Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй, яких також називають «блакитними касками». Вони не наступають, не проводять атак та захоплень територій. На відміну від міжнародних військових формувань, таких як НАТО, миротворці ООН не воюють у звичному розумінні цього слова. Вони воїни, які несуть з собою мир, вони мають зброю, яку не застосовують, вони протистоять злочинам, спрямованим проти людини, їхня мета – рятувати життя та відбудовувати те, що було зруйноване.

Починаючи з 1992 року в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки взяло участь понад 45 тисяч українських військовослужбовців у більш ніж 25 міжнародних операцій у різних регіонах планети та у 18 різних країнах світу. 58 військовослужбовців ЗС України у цих операціях загинули.

Що не можна робити в цей день

Не дозволяється працювати в полі після полудня, інакше посіви будуть пошкоджені природою чи людьми.

Важливі події (весілля, застілля) не можна назначати на цей день.

Забороняється забивати кілки в землю чи копати ями.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: вже зацвіла горобина, значить, холодів більше не буде;

На озерах з'явилося латаття – влітку буде стійке тепло;

Йде дощ і квакають жаби у водоймах – скоро налагодиться погода;

Почути грім до хорошого урожаю зерна;

Ластівки літають в повітрі – перший день літа буде дощовим, сідають в гнізда – сонячним.

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Іменини

29 травня День Ангела святкують: Олександр, Федір, Георгій.