Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 22 вересня

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 22 вересня
фото з відкритих джерел

На Заході синоптики прогнозують дощі протягом усього дня

У четвер, 22 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі, однак без опадів буде на Сході. За прогнозами синоптиків, у Карпатах очікується мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На Заході вдень від +10 до +13. Вночі від +4 до +7. Синоптики прогнозують дощі протягом усього дня. 

На Півночі вдень від +12 до +14, уночі +6...+8. 

У східних областях удень від +16 до +18, вночі від +6 до +8. Хмарно з проясненнями. 

На Півдні вдень від +15 до +17, уночі +6...+9. 

Прогноз погоди на 22 вересня
Прогноз погоди на 22 вересня
фото: Укргідрометцентр

У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +13...+14 градусів. Переважно сонячно, однак можливий невеликий дощ. 

Ранок у Києві 22 вересня буде похмурим, і хмари протримаються над столицею до самого вечора. У другій половині дня можливі опади. Вночі температура опуститься до +8°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +11°. 

Читайте також: Погода у вересні буде аномальною: прогноз

 

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Навіть маленькій дитині варто бути присутньою на похороні батька: психологи пояснили причину
Навіть маленькій дитині варто бути присутньою на похороні батька: психологи пояснили причину
Голова Харківської ОВА описав поточну ситуацію у звільнених Ізюмі та Балаклії
Голова Харківської ОВА описав поточну ситуацію у звільнених Ізюмі та Балаклії
Історія вагітної Мар’яни Мамонової, яку звільнено з полону
Історія вагітної Мар’яни Мамонової, яку звільнено з полону
У Карпатах намело 80 см снігу: небезпека зсувів (фото, відео)
У Карпатах намело 80 см снігу: небезпека зсувів (фото, відео)
Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі
Легендарний воїн «Азова», чиї фото облетіли весь світ, тепер на волі
Скандал навколо муралу з Борисом Джонсоном: влада Кривого Рогу змінила рішення
Скандал навколо муралу з Борисом Джонсоном: влада Кривого Рогу змінила рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
333K
Обмін «азовців» на Медведчука. Російський пропагандист потрапив у конфуз
164K
Чи змінять хід війни останні рішення Путіна: відповідь аналітиків ISW
125K
Північна Корея офіційно відцуралася Путіна
96K
Британська розвідка пояснила, чому Путін оголосив мобілізацію
95K
Штурмують кордони. Як росіяни тікають від путінської мобілізації (відео)
73K
Рашисти вигадали цинічний план проведення «референдуму»

Новини

Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Сьогодні, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
Вчора, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
Вчора, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12
ЗСУ знищили дві бази окупантів на Луганщині – Генштаб
20 вересня, 06:55

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту