У більшості областей дощитиме: прогноз погоди на 22 вересня

На Заході синоптики прогнозують дощі протягом усього дня

У четвер, 22 вересня, у більшості областей України пройдуть дощі, однак без опадів буде на Сході. За прогнозами синоптиків, у Карпатах очікується мокрий сніг. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На Заході вдень від +10 до +13. Вночі від +4 до +7. Синоптики прогнозують дощі протягом усього дня.

На Півночі вдень від +12 до +14, уночі +6...+8.

У східних областях удень від +16 до +18, вночі від +6 до +8. Хмарно з проясненнями.

На Півдні вдень від +15 до +17, уночі +6...+9.

Прогноз погоди на 22 вересня фото: Укргідрометцентр

У центральних регіонах вдень стовпчики термометрів покажуть +13...+14 градусів. Переважно сонячно, однак можливий невеликий дощ.

Ранок у Києві 22 вересня буде похмурим, і хмари протримаються над столицею до самого вечора. У другій половині дня можливі опади. Вночі температура опуститься до +8°, а вдень стовпчики термометрів піднімуться лише до +11°.