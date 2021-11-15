У цей день 1967 року заарештували В’ячеслава Чорновола

В’ячеслав Чорновіл, політик, дисидент, правозахисник та політичний в’язень СРСР, був неодноразово репресований за свою діяльність на благо України

54 роки тому у Львові засудили відомого українського політика-дисидента

15 листопада 1967 року Львівський обласний суд ухвалив жорстокий вирок українському політику, правозахиснику та журналісту В’ячеславу Чорноволу – три роки ув’язнення в таборах суворого режиму.

Причиною репресій стала документальна збірка «Лихо з розуму» (Портрети двадцяти «злочинців»), де Чорновіл виклав відомості про арештованих 1965 року шістдесятників. Збірка набула великого розголосу, а радянська влада інкримінувала авторові поширення завідомо неправдивих вигадок на адресу радянського державного і суспільного ладу.

Завдяки цій та іншим працям політв’язень став лауреатом премії для найкращих журналістів світу, що боронять права людини. У 1969 році Чорновола звільнили достроково за амністією з нагоди 50-річчя радянської влади.

Раніше, 24 липня 1967 року проти Чорновола порушили кримінальну справу, звинувативши в написанні та поширенні наклепницьких вигадок на радянський лад. Уже 3 серпня політика арештували й ув’язнили у львівському КДБ. Через несправедливу процедуру слідства й порушення прав людини політв’язень мусив вдатися до дев’ятиденного голодування.

У 1970-80 рр. борець за Україну мусив пережити ще кілька хвиль арештів та таборів у результаті сфабрикованих звинувачень проти себе. Повернувшись у 1985 році до України, В’ячеслав Чорновіл продовжив журналістську та політичну діяльність та очолив депутатську фракцію Народного Руху України.

Загинув 25 березня 1999 році поблизу міста Бориспіль на Київщині. Причиною смерті довгий час вважалася автомобільна аварія. Проте не все виявилося так просто.

«Ми розслідували справу про вбивство Чорновола… І встановили, що Чорновола було вбито. Було вбито чотирма ударами кастету у потиличну ділянку голови і таким самим кастетом було добито водія», – повідомив 14 вересня в ефірі «4 каналу» колишній заступник генерального прокурора України Микола Голомша.

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