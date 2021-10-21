У 1991 році Чорновіл міг стати українським Гавелом

Україна могла б піти шляхом Польщі, Чехії чи Естонії

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Наталия Береза за чаем предложила мне смоделировать вариант того, каким могло быть развитие событий в Украине, если бы 7 февраля 2010 года выбрали не Януковича, а Тимошенко? Я в ответ предложил ей подумать о том, какой бы сегодня стала бы Украина, если бы 1 декабря 1991 года на президентских выборах выбрали бы не Кравчука, а Черновола?

Моя идея понравилась ей даже больше. Обсудили. Сошлись на мысли, что в этом случае у нас было бы больше шансов пойти по пути Польши, Чехии или Эстонии. Тогда шанс стать цивилизованной европейской страной был бы у нас большим, чем сейчас или даже через ближайшие десять лет. Да, шанс у нас тогда был, а Черновол мог стать нашим Гавелом! Но народ решил иначе. Поговорили об этом. Закончили на том, что у нас впереди следующие парламентские и президентские выборы.

И уже сейчас с большой вероятностью можно сказать, что наш мудрый народ сможет сделать худший выбор из всех возможных, если ему дать такую возможность.

Это доказано многократно, а Зеленский – это лучшее из всех этих доказательств. Хотя, есть шанс, что произойдет чудо и люди повзрослеют, перестанут верить в чушь, будут все анализировать и делать выводы на основании критического мышления. И тогда они смогут сделать качественный и правильный выбор. Правда вера в это на уровне веры в чудо. Но мы же верим в вероятность чудес? Верим! А значит шанс есть. И вот на этом позитиве мы начинаем день. С верой в чудо и в лучшее.

Главное, снова не упустить в будущем шанс, когда он нам предоставится.

Джерело: блог Борислава Берези

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