У ЦВК заявили, що кандидати у президенти подали до ОВК майже вісім тисяч своїх представників



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Центральна виборча комісія утворила 199 окружних виборчих комісій

Більшість кандидатів подали від 100 до 199 представників до складу ОВК

Кандидати у президенти на виборах 2019 подали до складу окружних виборчих комісій уже майже вісім тисяч своїх представників. Про це заявили у Центральній виборчій комісії.

Так, кількість осіб, включених до складу ОВК за поданням кандидатів на пост президента України становить 7 355.

Зазначимо, що більшість кандидатів подали від 100 до 199 представників до складу ОВК.

Нагадаємо, ЦВК опублікувала склад всіх 199 окружних комісій на вибори президента (список).

Так, у понеділок, 18 лютого, був останній день формування ЦВК окружних комісій на президентські вибори 2019. ОВК у складі не менше 12 членів мають бути сформовані шляхом жеребкування. При цьому їх керівництво має бути призначене не пізніше 18 лютого для першого туру виборів та 10 квітня - для другого.

Як повідомлялося раніше, Центральна виборча комісія також затвердила перелік округів, на яких будуть проводитися вибори президента України 31 березня 2019 року.

Додамо також, майже 30 млн громадян України зможуть взяти участь у голосуванні на президентських виборах 2019.