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    Суспільство

    У День пам’яті і примирення у Дніпрі пройшла хода пам’яті

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    Кілька десятків учасників з національною символікою пройшли колоною до меморіального комплексу в Парку пам&rsquo;яті і примирення - У День пам’яті і примирення у Дніпрі пройшла хода пам’яті
    Кілька десятків учасників з національною символікою пройшли колоною до меморіального комплексу в Парку пам’яті і примирення

    Цьогорічні заходи відбулись без ексцесів, під охороною поліції

    У День пам’яті і примирення в Дніпрі відбулось хода пам’яті, організована представниками громадських організацій та волонтерами. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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    Кілька десятків учасників з національною символікою пройшли колоною до меморіального комплексу в Парку пам’яті і примирення. Там розташована братська могила солдатів німецької, італійської та румунської армій, полеглих у Другій світовій війні, і монумент загиблим солдатам Червоної армії.

    Священики відслужили панахиду за загиблими в Другій світовій війні й загиблими захисниками України. Одним із атрибутів заходу став червоний мак.

    8 травня 2013 року під час першої мирної ходи пам’яті загиблих у Другій світовій війні на учасників акції в Дніпрі напали молодики спортивної статури, вони били людей, топтали Державний прапор України. Винуватців того інциденту досі не знайшли.

    2015 року Україна вперше відзначила 8 травня як День пам’яті та примирення на офіційному рівні. У попередні роки у Дніпрі відзначення цього дня проводили винятково за ініціативою громадськості.

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    Друга світова війна Дніпро прапор Україна
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