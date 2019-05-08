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    Суспільство

    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?

    свято зі сльозами
    • Павло Вуєць
    • Розсилка
    <span>Акція так званого &laquo;Безсмертного полку&raquo; у Києві. 9 травня 2017 року</span> - «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    Акція так званого «Безсмертного полку» у Києві. 9 травня 2017 року
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Хто і які «полки» водитиме Києвом 9 травня

    З наближенням 9 травня традиційно повторюється істерія навколо акції а-ля «Безсмертний полк». Вона відбувається в Україні вже протягом кількох років. Цей захід – абсолютна калька з аналогічної російської ходи, яка також з’явилася не так давно. 2011 року у російському Томську трійця місцевих журналістів зареєстрували однойменну громадську організацію, а вже наступного року у цьому місті пройшла перша хода «Безсмертного полку»: близько шести тисяч людей пройшли, тримаючи в руках фотографії начебто своїх рідних-учасників війни. Згодом така акція стала щорічною і вийшла на всеросійський рівень. До неї доєднався сам Володимир Путін.

    Путін на Червоній площі приєднався до ходи "Безсмертного полку"
    Путін на Червоній площі під час ходи ходи «Безсмертного полку» (фото: sputnik.kg)

    Поява та розкрутка «полку» до таких масштабів пояснюється просто: з роками стає все менше справжніх ветеранів, які можуть пройти парадом по Красній площі, а новий формат дозволив долучити до відзначення чи не найсакральнішого для Кремля свята велику кількість молоді.

    В Україні тим часом події Другої світової війни значно переосмислювались. Так, парламент встановив ще одну дату: нарівні з Днем перемоги з’явився День пам’яті та примирення, що традиційно відзначається у всьому світі 8 травня. Символом цих днів є червоний мак.

    Символ перемоги України - червоний мак (фото: Станіслав Груздєв, Главком)
    Символ перемоги України - червоний мак (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

    Проте традиція «звірки годинників» 9 травня з Росією нікуди не ділася. Нарівні з державними святкуваннями відбуваються і неформальні, до яких якраз відносяться українські аналоги «Безсмертного полку», що мають різні назви, але мало чим відрізняється від оригіналу. Ті ж портрети загиблих родичів, які колона несе Києвом з метро «Арсенальна» до Вічного вогню у парку Слави в День перемоги з 9 до 12 ранку. Хода відбувається під акомпанемент радянських пісень. Цього року, як і минулого, захід називатиметься «Ніхто не забутий. Ніщо не забуте».

    Зазвичай в цих акціях беруть активну участь політики з так званої проросійської опозиції – Вадим Новинський, Олександр Вілкул, Юрій Бойко, Нестор Шуфрич. Можна не сумніватись, що ми побачимо цих персонажів під прицілами телекамер і цього року.

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    Вадим Новинський
    Вадим Новинський (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

    Олександр Вілкул (фото: opposition.org.ua)

    Юрій Бойко (фото: opposition.org.ua)
    Юрій Бойко (фото: opposition.org.ua)
    Нестор Шуфрич (фото: Станіслав Груздєв, Главком)
    Нестор Шуфрич (фото: Станіслав Груздєв, Главком)

    Тим більше, що в Україні є телеканал – інформаційний промоутер спонсор заходу. Йдеться про канал «Інтер», близький до засновників «Опозиційної платформи «За життя», яка взяла на озброєння грізні гасла, що не дасть нікому вкрасти перемогу у Великій Вітчизняній. Сам «Інтер» цього дня регулярно проводить марафони, присвячені Дню перемоги, які завершуються святковим концертом зі старими радянськими хітами.

    «Безсмертний полк», при всій гуманності самої ідеї згадати загиблих родичів, – вельми неоднозначна акція. У Кремлі навіть не приховують, що використовують її для пропаганди проросійських настроїв і нагадувань українцям про спільну радянську історію. Наприклад, домен сайту «Бессмертный полк Украины» є зареєстрований в Москві, на ньому розміщені телемости з біглим екс-головою МВС Віталієм Захарченком. Автори цього ресурсу твердо впевнені, що «Бессмертный полк победит русофобию».

    Цікаво, що від політизованого «Безсмертного полку» поступово відмовляються навіть у сусідній Білорусі, яка з Росією декларує союзницькі відносини. Так цього року там було відмовлено в реєстрації громадському об’єднанню з такою назвою. А білоруський президент Олександр Лукашенко звинуватив росіян, що «полк» є вторинним у порівнянні з білоруською офіціозною акцією «Білорусь пам’ятає». Така ж ситуація і в Казахстані. Зокрема влада міста Актобе вирішила відмовитися від проведення 9 травня цієї акції через звернення учасників акцій попередніх років, які поскаржилися на викинуті в урни портрети загиблих у Великій Вітчизняній.

    Збереться п’ять тисяч?

    Тим часом у київській поліції вже заявили, що на акцію в Києві за звичним маршрутом, заявку на яку подала Київська міська організація ветеранів, очікують близько п’яти тисяч осіб і попередили, що, як і минулого разу, будуть вилучати заборонені законом про декомунізацію символи. Начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко закликав патріотично налаштованих громадян надавати поліції допомогу в забезпеченні правопорядку. Позаминулого року такі патріотичні громадяни серед «оунівців» забарикадувалися в одній з квартир на вулиці Івана Мазепи, якою йде «полк», та на повну потужність врубили «бандерівський» пісенний репертуар. Минулого року такої можливості вже не було, проте ходу зустрічав «полк» фантастичних персонажів з героями фільмів «Крик», «Зоряні війни», «Саус парк» та інших. Дрібні ексцеси відбулися і в інших місцях: фекаліями та зеленкою цього дня облили керівника «Россотрудничества» Костянтина Воробйова, а «Нацкорпус» пікетував будівлю злощасного «Інтера».

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    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?
    «Безсмертний полк». Білорусь і Казахстан кажуть «Ні!». А ми?

    Цього разу в «Нацкорпусі», який проводив велику ходу 2 травня в Одесі, конкретних планів на 9 травня поки нема. «Якщо буде треба протидіяти антиукраїнській пропаганді, ми будемо це робити в якомусь форматі, але конкретики станом на зараз нема», – каже у розмові з «Главкомом» прес-секретар «Нацкорпусу» Роман Чернишов.

    Націоналісти з С14 також запевняють, що не збираються вчиняти провокацій. «Будемо мирно слідкувати за громадським порядком і за тим, щоб дотримувався закон про декомунізацію, бо є побоювання, що деякі персонажі уже в передчутті реваншу захочуть проявити себе», – розповіли співрозмовники «Главкому» в організації.

    У «Свободі» лише сподіваються, що правоохоронні органи 9 травня будуть слідкувати, аби не було порушень. «Сподіваюся, що цього дня не буде антидержавних виступів людей, які, прикриваючись пам’яттю мільйонів українців, пробують влаштовувати якісь такі речі під замовлення з Росії, – каже «свободівець» Андрій Іллєнко. – І ті, хто дійсно хочуть вшанувати пам'ять, це зроблять, а провокатори та різні політичні пройдисвіти будуть поставлені в рамках чинного законодавства».

    В Опозиційному блоці, який завжди виступав головним організатором різноманітних проросійських акцій на 9 травня, кажуть, що обов’язково продовжать святкування і цього року. Як розповів голова одеської організації партії Микола Скорик, якийсь аналог «Безсмертного полку» пройде в його місті і цього разу: «В Одесі ця акція завжди проходить під різними назвами і нічого поганого в цьому не бачу».

    Слід зауважити, що з моменту проведення останнього «Безсмертного полку» Опоблок розвалився на дві частини. Тож, можливо, кожне з крил «спадкоємців Януковича» тепер буде водити свої «полки».

    Клон для клону

    Паралельно озвучені пропозиції замість тогорічної пародії на «Безсмертний полк» з фантастичними персонажами провести цілком серйозну акцію. Письменник Андрій Курков висловив ідею в піку акції з російськими коренями пройтись містами країни з портретами загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти в Криму та загублених у російських тюрмах українських громадян. Ідею підтримав міністр закордонних справ Павло Клімкін і додав до цього списку українців, замордованих у часи сталінських репресій.

    Таку ідею міністра іронічно сприйняв український політолог Кость Бондаренко, який співпрацює з окремими політиками з Опоблоку. Він заявив, що в такому разі жертвами сталінських репресій треба вважати і таких одіозних радянських діячів, як Косіора та Постишева.  А в Росії пропозиція Клімкіна прогнозовано викликала справжню істерику. Член комітету Ради федерацій у міжнародних справах Сергій Цеков (той самий, колишній кримський «регіонал») назвав Клімкіна – неадекватним, а член комітету Ради федерацій з оборони та безпеки Франц Клінцевич звинуватив українського міністра в «святотатстві». «Говоряща голова» російського МЗС Марія Захарова чомусь порадила Клімкіну покликати Саакашвілі та взяти в руки портрети, замучених бандерівцями.

    Поки ж РФ котиться чергова хвиля «побєдобєсія», ідея Куркова продовжує досить активно обговорюватись в Україні. Але сам письменник в розмові з «Главкомом» зізнався, що поки не впевнений, чи вдасться організувати таку альтернативну ходу цього року. Принаймні в тому ж «Нацкорпусі» вже розкритикували пропозицію, бо вважають, що таким чином українці йдуть за російським порядком денним замість того, аби диктувати свій. Не сподобалась вона і голові парламентського комітету з питань культури і духовності Миколі Княжицькому, який порадив не відволікатись на «полки», а зосередитись на заходах, які проводить Інститут національної пам’яті. Проте цю ідею підхопив «радикал» Олег Ляшко, який кличе киян на Софійську площу на акцію «Український безсмертний полк» з портретами українських воїнів, які загинули під час війни на Донбасі.

    Офіційні заходи в Києві на 9 травня

    Традиційно у парку Вічної Слави триватиме урочиста церемонія покладання квітів до могили Невідомого солдата.

    З 11:00 до 17:00 у Національному музеї історії України у Другій світовій війні в рамках концертно-тематичної програми «Пам’ятаємо – Перемагаємо!» відбудуться поминальний реквієм «Пам’ять», молебень за мир в Україні.

    З 12:00 до 18:00 на Співочому полі Печерського ландшафтного парку для відвідувачів підготовлено мистецьку програму «Рокам ніколи пам’яті не стерти» за участю майстрів мистецтв, художніх аматорських і ветеранських самодіяльних колективів.

    Павло Вуєць, «Главком»

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