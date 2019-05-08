Моторошне видовище. Як Жуков і Ватутін кинули на німецькі позиції непідготовлених українських селян

Андрій Іллєнко Народний депутат України («Свобода»)

Андрій Іллєнко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Можем повторить»? Не сумнівайтеся, якщо їм дати можливість — повторять. Вже повторюють

В селі Прохорівка на Черкащині, де я провів усі свої шкільні канікули, біля сільради стоять стенди зі списками загиблих у війні мешканців села.

Село невелике. Але там — сотні імен. Багато однакових прізвищ. Цілий батальйон мертвих з одного села.

А ще три Голодомори, один з яких — післявоєнний. Ще Перша світова війна і визвольні змагання 1917-1921. Ще репресії та депортації.

Ми ще довго будемо долати наслідки того катастрофічного удару по нашому народу. Це був геноцид. Високий берег Дніпра між Ржищевом і Каневом — фантастична краса. І поміж цієї краси — порослі бур’янами братські могили розміром з футбольні поля. Читайте також Ляшко закликав 9 травня вийти на неполітичну акцію «Український безсмертний полк» Сьогодні, 09:11 Моторошне видовище. Там лежать загиблі на Букринському плацдармі восени 1943. В основному — українські селяни, яких Жуков і Ватутін без підготовки і майже без зброї кинули через крижаний Дніпро на укріплені німецькі позиції. Більшість і до братських могил не допливла. У придніпровських селах старші люди досі розповідають жахливі історії про трупи, якими була завалена вся річка. «Можем повторить»? Не сумнівайтеся, якщо їм дати можливість — повторять. Вже повторюють. Ніколи знову.

Джерело: блог Андрія Іллєнка

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