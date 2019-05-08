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    Думки вголос

    Моторошне видовище. Як Жуков і Ватутін кинули на німецькі позиції непідготовлених українських селян

    • Андрій Іллєнко

      Народний депутат України («Свобода»)

    • Розсилка
    Моторошне видовище. Як Жуков і Ватутін кинули на німецькі позиції непідготовлених українських селян

    «Можем повторить»? Не сумнівайтеся, якщо їм дати можливість — повторять. Вже повторюють

    В селі Прохорівка на Черкащині, де я провів усі свої шкільні канікули, біля сільради стоять стенди зі списками загиблих у війні мешканців села.

    Село невелике. Але там — сотні імен. Багато однакових прізвищ. Цілий батальйон мертвих з одного села.

    А ще три Голодомори, один з яких — післявоєнний. Ще Перша світова війна і визвольні змагання 1917-1921. Ще репресії та депортації.

    Ми ще довго будемо долати наслідки того катастрофічного удару по нашому народу. Це був геноцид.

    Високий берег Дніпра між Ржищевом і Каневом — фантастична краса. І поміж цієї краси — порослі бур’янами братські могили розміром з футбольні поля.

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    Моторошне видовище.

    Там лежать загиблі на Букринському плацдармі восени 1943. В основному — українські селяни, яких Жуков і Ватутін без підготовки і майже без зброї кинули через крижаний Дніпро на укріплені німецькі позиції.

    Більшість і до братських могил не допливла. У придніпровських селах старші люди досі розповідають жахливі історії про трупи, якими була завалена вся річка.

    «Можем повторить»? Не сумнівайтеся, якщо їм дати можливість — повторять. Вже повторюють.

    Ніколи знову.

    Джерело: блог Андрія Іллєнка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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