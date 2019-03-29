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    Суспільство

    У день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі

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    У ДБР просять повідомляти про порушення за телефонами спеціальних гарячих ліній, а також за допомогою онлайн форм зворотного зв&rsquo;язку на офіційному веб-сайті ДБР - У день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі
    У ДБР просять повідомляти про порушення за телефонами спеціальних гарячих ліній, а також за допомогою онлайн форм зворотного зв’язку на офіційному веб-сайті ДБР

    Державне бюро розслідувань буде моніторити порушення виборчого законодавства народними депутатами, правоохоронцями та суддями

    Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що напередодні та у день виборів центральний апарат та територіальні управління Державного бюро розслідувань працюватимуть в особливому режимі. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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    «Державне бюро розслідувань буде моніторити порушення виборчого законодавства, цілодобово приймати повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства та реагувати у випадках, коли мова буде йти про суб’єктів, які підслідні ДБР», − анонсував Труба.

    Керівник ДБР нагадав, що до підслідності ДБР належать топ-посадовці, зокрема, народні депутати, правоохоронці, судді та особи, що вчинили військові злочини.

    «Просимо повідомляти інформацію про вчинені злочини, пов’язані з виборчим процесом особами, підслідними ДБР, за телефонами спеціальних гарячих ліній, що працюватимуть цілодобово в центральному апараті та територіальних управліннях ДБР, а також за допомогою онлайн форм зворотного зв’язку на офіційному веб-сайті ДБР», — наголосив Труба.

    Нагадаємо, поліція візьме під цілодобову охорону всі виборчі дільниці.

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