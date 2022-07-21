У «Дії» запрацювала нова функція

У випадку втратили свідоцтва про шлюб під час евакуації чи переїзду, можна замовити повторну видачу на порталі «Дія»

Можна замовити дублікат або витяг документів

Відтепер у застосунку «Дія» можна замовити дублікат або витяг документів. Про це повідомляє пресслужба сервісу.

«Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити у ДРАЦС (державна реєстрація актів цивільного стану, – ред.). Зараз – кілька кліків на порталі «Дія» – і документи у вас у руках», – йдеться в повідомленні.

У випадку втратили свідоцтва про шлюб під час евакуації чи переїзду, можна замовити повторну видачу на порталі «Дія» просто заповнивши форму.

Наразі у «Дії» можна замовити дублікати та витяги про:

народження;

смерть;

зміну імені;

реєстрацію шлюбу;

розірвання шлюбу.

«Отримайте документ у ДРАЦС або замовте доставку Укрпоштою. Цифровізуємо Україну на максимум», – додали в пресслужбі.

Як скористатися послугою – у відео.

Раніше повідомлялося, що деякі цифрові документи у за стосунку «Дія» матимуть англійську версію.

Нагадаємо, працівники Міністерства освіти працюють (МОН) над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри та за підтримки проєкту «EU4DigitalUA».