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    Суспільство

    У «Дії» запрацювала нова функція

    У випадку втратили свідоцтва про шлюб під час евакуації чи переїзду, можна замовити повторну видачу на&nbsp;порталі&nbsp;&laquo;Дія&raquo; - У «Дії» запрацювала нова функція
    У випадку втратили свідоцтва про шлюб під час евакуації чи переїзду, можна замовити повторну видачу на порталі «Дія»
    фото ілюстративне

    Можна замовити дублікат або витяг документів

    Відтепер у застосунку «Дія» можна замовити дублікат або витяг документів. Про це повідомляє пресслужба сервісу.

    «Раніше для отримання цих документів необхідно було двічі ходити у ДРАЦС (державна реєстрація актів цивільного стану, – ред.). Зараз – кілька кліків на порталі «Дія» – і документи у вас у руках», – йдеться в повідомленні.

    У випадку втратили свідоцтва про шлюб під час евакуації чи переїзду, можна замовити повторну видачу на порталі «Дія» просто заповнивши форму.

    Наразі у «Дії» можна замовити дублікати та витяги про:

    • народження;
    • смерть;
    • зміну імені;
    • реєстрацію шлюбу;
    • розірвання шлюбу.

    «Отримайте документ у ДРАЦС або замовте доставку Укрпоштою. Цифровізуємо Україну на максимум», – додали в пресслужбі.

    Як скористатися послугою – у відео.

    Раніше повідомлялося, що деякі цифрові документи у за стосунку «Дія» матимуть англійську версію.

    Нагадаємо, працівники Міністерства освіти працюють (МОН) над впровадженням електронних документів про освіту на порталі і в мобільному застосунку «Дія» разом із колегами з Мінцифри та за підтримки проєкту «EU4DigitalUA».

    Теги: смерть документи шлюб реєстрація
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    У «Дії» запрацювала нова функція