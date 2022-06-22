У «Дії» будуть доступні документи про освіту
Для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни, спростять вступ
В Україні хочуть максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни. Про це повідомила віце-прем’єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Вона повідомила, що сьогодні провели нараду з керівництвом Міносвіти, народними депутатами, представниками державних органів і громадського сектору.
Домовилися максимально спростити вступ для абітурієнтів з територій, постраждалих від війни.
Також в планах урядовців інтегрувати документи про освіту в «Дію», щоб люди з тимчасово окупованих територій могли користуватися цифровими копіями.
Ще хочуть забезпечити виплати вчителям, які відмовились співпрацювати з окупантами, та продовжують викладати в українських закладах освіти.
Нагадаємо, раніше «Дія» запустила нову послугу для підприємців.
Як відомо, посвідчення водія та техпаспорт знову доступні в «Дії».